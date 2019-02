Am Weiberdonnerstag eroberten Marie-Claire und Pierrot Klein die Trierer Innenstadt im Sturm. Ihr Siegeszug in Bildern.

Luxemburger Prinzenpaar: Närrischer Adel an der Macht

Nathalie RODEN Am Weiberdonnerstag eroberten Marie-Claire und Pierrot Klein die Trierer Innenstadt im Sturm. Ihr Siegeszug in Bildern.

Pierrot und Marie-Claire Klein sind definitiv kein gewöhnliches Prinzenpaar. Als erste Luxemburger Staatsbürger, die das Amt des närrischen Adels der Stadt Trier bekleiden, gelten die Pensionäre fast schon als Exoten in der Karnevalsszene. Gestern, an Weiberdonnerstag, beging das Ehepaar, das in Langsur nahe Wasserbillig wohnt und dieser Tage rund um die Uhr im Einsatz ist, den Höhepunkt seiner Regentschaft.

13 Ausnahmezustand: Das Prinzenpaar (unten an der Treppe, in Rot) muss sich an den Mitarbeitern des Rathauses und der Stadtgarde bis zum Büro des Trierer Oberbürgermeisters vorbeikämpfen. Foto: Lex Kleren

Am Vormittag stürmten die 62-Jährige und der 58-Jährige das Trierer Rathaus, um dem Oberbürgermeister Wolfram Leibe den Stadtschlüssel abzuknöpfen und vorübergehend das Regiment zu übernehmen. Im Anschluss an die erfolgreiche Machtergreifung wurden Pierrot I. und Marie-Claire I. von der Stadtgarde zum Hauptmarkt geleitet, wo sie gegen 11.11 Uhr der versammelten Narrenschar die zehn Gebote für die Karnevalszeit vorlasen. Von einer Feuerwehrdrehleiter aus überreichten sie der Petrusstatue schließlich eine Medaille.

Närrischer Adel aus Luxemburg Am Sonntag läuten die Narren in Deutschland wie jedes Jahr am 11. November um 11.11 Uhr die Faschingszeit ein. In der kommenden Saison mischt auch ein Ehepaar aus dem Großherzogtum kräftig mit.

Feuerwerk der guten Laune

„Es ist schon recht stressig zurzeit“, gab Pierrot Klein vorab zu. „Aber zum Glück ist der Stress positiver Art.“ Die Stimme habe seit der Inthronisierung am 12. Januar durch das viele Mitsingen schon etwas gelitten, aber deshalb halte man immer ein paar Bonbons parat. Jetzt, in der Hochsaison, jagt eine Sitzung die nächste und dazwischen stehen Höhepunkte wie dieser oder auch Besuche von Altersheimen, Kindertagesstätten und Krankenhäusern auf dem Terminplan.



Kürzlich überraschten die Luxemburger ihre Fans sogar mit einer Tanzeinlage beim Rock'n'Roll-Musical „Blue Jeans“ im Theater Trier. An manchen Tage absolvieren die Luxemburger nicht weniger als 13 Veranstaltungen. Um dieses Pensum zu schaffen, wohnt das Prinzenpaar derzeit mitsamt Team im Hotel.

Auf Heimatmission Pierrot und Marie-Claire Klein werden demnächst auch die Fuesboken im Großherzogtum mit ihrer Anwesenheit beehren. Am 9. März nimmt das Trierer Prinzenpaar an einer Kappensitzung im Centre Culturel in Wasserbillig teil. Und auch beim Wasserbilliger Straßenumzug am 30. März wollen die Eheleute ihren närrischen Pflichten nachkommen.