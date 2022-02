Per Hubschrauber wurden am Wochenende zwei Alpinisten aus einer Notlage befreit. Der Pilot spricht von einem schwierigen Einsatz.

Luxemburger mit Hubschrauber am Matterhorn gerettet

Die schwierigen Wetterverhältnisse am Matterhorn haben sie wohl unterschätzt: Zwei Luxemburger sind am Donnerstag beim Versuch, den eindrucksvollen Viertausender oberhalb von Zermatt zu besteigen, gescheitert. Total erschöpft konnten sie sich in das Solvaybiwak, eine Schutzhütte des Schweizer Alpen-Clubs, begeben.

Die Holzunterkunft liegt auf 4.003 Metern Meereshöhe am meist begangenen Anstiegsweg, dem Hörnligrat, dem Nordostgrat des 4.478 Meter hohen Matterhorns.

Die beiden Männer verbrachten die Nacht in dem Unterschlupf und riefen am Freitagmorgen die Air Zermatt um Hilfe. Eine Hubschraubercrew unternahm mehrere Rettungsversuche, die jedoch wegen des starken Windes scheiterten. Erst am Samstag konnte bei immer noch starken Böen von über 100 Kilometern pro Stunde ein Retter an einem 90 Meter langen Seil in der Nähe der Hütte abgesetzt werden. Anschließend musste der Hubschrauber erneut zur Basis nach Zermatt fliegen, wo Stabilisierungsgewichte an der Winde angebracht wurden.

Zurück am Matterhorn konnte die Winde bei der Hütte platziert und die beiden Alpinisten konnten ausgeflogen werden. Sie waren wohlauf, hatten jedoch ihre Essensvorräte völlig aufgebraucht, weshalb – so die Air Zermatt in einer Mitteilung – ein gewisser Zeitdruck bestand. Zudem wäre eine spätere Rettung aufgrund der Wetterverhältnisse für einige Tage nicht möglich gewesen. Bei einem letzten Flug konnte auch der Retter wieder ins Tal geflogen werden.

Pilot Robi Andenmatten, der bereits über 5.500 Rettungseinsätze geflogen ist, sprach von „einer der anspruchsvollsten Rettungen überhaupt“.

