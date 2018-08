Max Arendt punktet beim CASTIC-Wettbewerb für junge Wissenschaftsstudenten in China. Seine Roboterarme überzeugen die Jury.

Luxemburger Forschertalent gewinnt Gold

Manon KRAMP

„R.A.M. – Ein Roboter, der die Welt verändern könnte“ heißt das Engineering-Projekt mit dem der Luxemburger Max Arendt, ehemaliger Schüler des Lycée de Garçons de Luxembourg, beim 33. China Adolescents Science and Technology Innovation Contest 2018 (CASTIC) in Chongqing eine Goldmedaille für Luxemburg errang.

Seit 2012 schickt die Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg (FJSL) mitUnterstützung der Stiftung Nicolas und Jean Paul Lanners jedes Jahr einen der Gewinner des nationalen Jonk-Fuerscher-Wettbewerbs zum CASTIC. Dieses Event bringt rund 500 junge chinesische Wissenschaftler und fast 100 internationale Teilnehmer aus mehr als 20 Ländern zusammen.

R.A.M. (lat.: Rimor, Adjutor, Medicus/ Forscher, Assistent, Arzt) ist ein humanoider Roboter, der von einer Person mittels eines „Motion Transmitter“ kontrolliert wird, der die Steuerung des Hightech-Geräts aus großer Entfernung ermöglicht. Drei Jahre lang arbeitete Max an seinem Projekt, bevor ein erster Prototyp mit zwei Händen und Armen dank eines 3D-Druckers entstand. R.A.M. überzeugte die CASTIC-Jury und und bescherte seinem 20-jährigen Erfinder eine wohlverdiente Goldmedaille. Dessen Ziel ist es nun, einen vollständigen, funktionsfähigen Roboter zu bauen.

CASTIC wird gemeinsam mit der China Association for Science and Technology (CAST), dem Bildungsministerium sowie anderen Regierungsbehörden organisiert und richtet sich an junge Wissenschaftsstudenten zwischen 12 und 20 Jahren. Durch eine 2018 zwischen Vertretern des CASTIC und der FJSL getroffene Vereinbarung ist die Teilnahme an der Expo-Sciences Luxembourg nun offiziell einer der Preise, die die FJSL jedes Jahr in China an die nationalen Gewinner des CASTIC-Wettbewerbs vergibt.

Wie in den Vorjahren gehört die Teilnahme am CASTIC zu den FJSL-Preisen für Gewinner des nationalen Wettbewerbs Jonk Fuerscher.