(mij) - An diesem Sonntag, dem 11. Februar, startet auf Sat.1 um 20.15 Uhr die neue Staffel der Castingshow „The Voice Kids“. Mit dabei ist bei der mittlerweile sechsten Staffel des Erfolgsformats zumindest auch ein Kandidat aus Luxemburg: Kilian aus Wasserbillig. Der 13-Jährige wird versuchen, in der ersten sogenannten „Blind Audition“, bei der die Jury mit dem Rücken zu den Kandidaten sitzt, nicht nur das Publikum, sondern auch einen der späteren Teamcaptains von seinem Können und alleine mit seiner Stimme zu überzeugen.



Mit dabei in der Jury sind erneut Sänger Mark Forster und die 80er-Ikone Nena, die in diesem Jahr wieder von ihrer Tochter Larissa unterstützt wird. Neu mit von der Partie ist Musiker Max Giesinger, der nach seinem vierten Platz bei „The Voice of Germany“ im Jahr 2012 selbst zum Superstar wurde und es mit dem Song „80 Millionen“ bis auf Platz 2 der deutschen Single-Charts schaffte.



Bei der letzten Staffel von „The Voice of Germany“ - dem Castingformat für die Großen - schafften es sogar drei Luxemburger über die erste Runde hinaus: Christine Heitz musste nach der zweiten Runde der Gesangsbattles den Heimweg antreten. Christina Rodrigues und Jimmy Risch mussten sich gleich beim ersten Battle - dem direkten Aufeinandertreffen mit einem oder zwei Mitstreitern aus dem eigenen Team, das von den Jurymitgliedern angeführt wird - geschlagen geben.