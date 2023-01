Der Dreikönigstag ist zwar erst am 6. Januar, aber für rekordverdächtiges Backwerk ist es nie zu früh.

Panorama 3

Köstliche Tradition

Luxemburger Bäcker und Konditoren präsentieren ihren Kinnekskuch

Der Dreikönigstag ist zwar erst am 6. Januar, aber für rekordverdächtiges Backwerk ist es nie zu früh.

(Sch) – Sie kommen nicht aus dem Morgenland daher, sondern aus dem Großherzogtum. Und sie präsentieren den größten Kinnekskuch in Luxemburg: Die „Section des Patrons Boulangers-Pâtissiers“ der Confédération Liewensmëttelhandwierk hat traditionsgemäß auch in diesem Jahr kurz vor dem Dreikönigsfest ein Gebäck in beachtlicher Größe hergestellt.

Im Beisein von Persönlichkeiten aus der Politik und Vertretern der Presse durften neugierige Besucher des Einkaufszentrums Belle Etoile in Bartringen sich über die rund 35 Kilogramm schwere süße Leckerei freuen, die stellvertretend für die Bäcker und Konditoren von der Bäckerei-Konditorei „Jos&Jean-Marie“ angefertigt wurde.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Auch Lex Delles und Fernand Etgen ließen sich den riesigen Kuchen nicht entgehen. Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Auch Lex Delles und Fernand Etgen ließen sich den riesigen Kuchen nicht entgehen. Foto: Chris Karaba Gefertigt wurde das Backwerk von der Bäckerei-Konditorei "Jos&Jean-Marie". Foto: Chris Karaba Auch Lex Delles und Fernand Etgen ließen sich den riesigen Kuchen nicht entgehen. Foto: Chris Karaba

Das traditionelle Backwerk, das am 6. Januar, dem Festtag der Heiligen Drei Könige (Epiphanias), gebacken wird, enthält eine Bohne oder Münze - wer sie findet, ist einen Tag lang König. Das Rezept in Luxemburg ähnelt dabei dem französischen Gebäck: ein mit einer Marzipanmasse gefüllter Blätterteig. In anderen Regionen wie etwa Spanien, Portugal und der Schweiz setzen Bäcker und Konditoren auf Hefeteig.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.