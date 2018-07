Die Zukunftsziele der Kinder in einigen Teilen Russlands sind bescheiden. Um ihnen den Weg aus der Armut zu ermöglichen, unterstützt sie eine Luxemburger Organisation dabei, Sport zu treiben.

Panorama 1 3 Min.

Luxemburg lässt grüßen

Nicole WERKMEISTER Während der Fußball-WM beschenkte die Organisation "Man to Human" arme Kinder in Russland.

Die Kinder in Sankt Petersburg kennen ihre Schuhgrößen nicht. Zumindest die, die Olivier Ferber und seine Kollegen der Non-Profit-Organisation "Man to human" vor einigen Wochen besuchten.

Denn während die Bilder der Fußball-WM die Vorzeigeseiten Russlands vor die Kamera holten, sind in den Randgebieten der Ballungszentren um Moskau und Sankt Petersburg weitaus weniger schöne Lebensbedingungen vorzufinden. Ob Kleidung oder Schuhe. Viele Kinder tragen auf, was den älteren Geschwistern zu klein geworden ist. Die eigene Größe muss man dazu nicht kennen.



Oliver Ferber, Mitgründer der Organisation "Man to Human". Foto: Guy Wolff

"Wie in anderen Ländern, die wir bereits besucht haben, hätten wir auch in Russland gerne Schulen als Anlaufstelle genutzt", erklärt Olivier Ferber, der die Organisation vor rund fünf Jahren gemeinsam mit seinen ehemaligen Sportkollegen Cécilia Le Page und Emmanuel Simon gründete. "Aber dort bekamen wir keinen Zugang. Man möchte nicht, dass über Kinderarmut in Russland berichtet wird." Also knüpften Olivier und einige der rund 40 Mitglieder des Vereins Kontakte zu Kinderheimen und Tagesstätten in der Gegend um Sankt Petersburg. Ihr Ziel: den Kindern mit einer Fußballausrüstung nicht nur eine Freude zu machen, sondern sie damit auch zum Sport zu animieren.

"Sport erweckt den Kampfgeist. Und man weiß, dass Kinder, die in Armut aufwachsen, bessere Chancen haben, sich aus diesen schwierigen Bedingungen zu befreien, wenn sie vor ihrem 18. Lebensjahr Sport betrieben haben", erklärt Olivier.



Zum Fußballspielen mangelt es den Kindern von Siverskaja an Platz und entsprechender Ausstattung. Foto: Man to Human

Und so sammelte man, unterstützt vom Fußballverband und zahlreichen Sportvereinen, ein knappes Jahr lang diverse Utensilien von Privatpersonen und Sponsoren, die schließlich einen ganzen Lastwagen füllten. 15 800 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen vier und 17 Jahren konnten so mit Trikot, Hose und Socken ausgestattet werden. Hinzu kamen rund 2 000 Schuhe und Bälle sowie 22 Tore, die von den ehrenamtlichen Helfern für den Transport fein säuberlich zerlegt werden mussten.

Persönliche Übergabe

Als besonders begehrt bei den Kindern erwiesen sich die Sonnenbrillen, die in kleinerer Stückzahl ebenfalls mit im Gepäck waren. Brillen mit verschiedenen Sehstärken, die teilnehmende Optiker aus Kundenrückgaben und Lagerbeständen beigesteuert hatten, wurden an über 8 000 ältere Personen verteilt. "Zwar verfügt Russland aus der Zeit des Kommunismus noch immer über ein staatlich geregeltes Gesundheitssystem, dennoch sind so wichtige Dinge wie Sehhilfen für viele Menschen nicht verfügbar", meint Olivier. Dabei sei gutes Sehen nicht nur ein Sicherheitskriterium bei der Arbeit, sondern auch wichtig, um den Kindern beim Lernen zu helfen.



Die Kinder von Siverskaja legen täglich einige Kilometer mit dem Schulbus zurück. Foto: Man to Human

Um möglichen Missbrauch auszuschließen, besteht man bei "Man to human" generell darauf, bei der Verteilung der Präsente mit eigenen Vertretern anwesend zu sein. "Aus Erfahrung wissen wir, dass unter den im Vorfeld kontaktierten Einrichtungen auch immer ein paar schwarze Schafe dabei sind. Das kalkulieren wir mit ein. Und sobald wir vor Ort merken, dass uns jemand von Kindern erzählt, die zufällig gerade nicht da sind, packen wir unsere Sachen zusammen. Da verlieren wir keine Zeit", meint Olivier.

Ohnehin ist der Zeitplan, den sich Olivier und seine Kollegen für ihre Reisen setzen, immer sehr straff. Gerade einmal acht Tage mussten für die letzte Aktion in Russland ausreichen. Auch deshalb, weil die 13 Helfer sich für diese Auszeit in ihrer hauptberuflichen Tätigkeit Urlaub nehmen und die Reisekosten selbst tragen.

Die nächste Fußballaktion ist bereits in Planung: Im April 2019 geht es nach Bogotá, die Hauptstadt Kolumbiens. Noch im Oktober 2018 wird das Team von "Man to human" – diesmal mit Unterstützung der luxemburgischen Basketballvereine – mit entsprechendem Equipment nach Havanna aufbrechen. In Sankt Petersburg, so ist zu hoffen, erinnern sich auch dann noch einige Kinder beim Fußballspielen an den Besuch aus jenem kleinen Land in Europa, in dem man sich mit "Äddi" verabschiedet.



Der etwas andere WM-Song

Wie bereits bei früheren Aktionen engagierten sich der nebenberuflich als DJ tätige Olivier Ferber und sein Team auch für eine musikalische Botschaft. Diesmal entstand in Sankt Petersburg gemeinsam mit dem Sänger Konstantin ein Song mit luxemburgischen und russischen Passagen. Der "Dajee – WM Song 2018" ist für 99 Cent zum Download erhältlich. Der Gewinn kommt ausschließlich der Organisation zugute.