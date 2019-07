Das Luxembourg Institute of Health (LIH) hat drei Schlüsselpositionen neu besetzt. Das teilte das Institut am Mittwoch mit.

Luxembourg Institute of Health: Neue Posten besetzt

Professor Rejko Krüger wird sich künftig um die Koordinierung translationaler Forschungsprogramme kümmern, während Dr. Guy Berchem für die Zusammenführung von Forschung und klinischem Bedarf zuständig wird. Professor Simone Niclou wird der Abteilung für Krebsforschung vorstehen.

Der weiteren hat das LIH angekündigt, seine Forschungsstrategie neu auslegen zu wollen. In Zukunft soll mehr translationale Forschung betrieben werden, bei der ein Fokus auf der schnellen und effizienten Umsetzung präklinischer Forschung in die klinische Entwicklung liegt.

Unter anderem soll enger mit seinen Partnern zusammengearbeitet werden: "Damit die Laborforschung für die Patienten von unmittelbarem Nutzen ist, müssen alle wichtigen Akteure an einen Tisch gebracht werden: Forscher, Klinikärzte, Patientenverbände, Gesundheitsbehörden, Industriepartner", so Prof. Krüger. Professor Krüger wird zusätzlich zu seinem neuen Posten an der LIH auch weiterhin an der Universität Luxemburg und am Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) tätig bleiben.

Der Onkologe Dr. Berchem ist in der Abteilung Hematologie des CHL tätig. Er leitete mehr als 15 Jahre lang ein Forschungsteam im "Department of Oncology". Seit Mai hat er zusätzlich zu seinen Aufgaben am CHL die neu geschaffene Position des Associated Medical Director am LIH inne.

Seit dem 1. Mai wird das "Department of Oncology" – eine der drei wissenschaftlichen Abteilungen des LIH – von Prof. Simone Niclou geleitet. Sie hat alle Aufgaben von Prof. Bjerkvig übernommen, der fünf Jahre lang die Geschicke der Abteilung lenkte und künftig als wissenschaftlicher Berater des LIH fungiert. "Zunächst einmal möchte ich eine neue Organisationsstruktur innerhalb der Abteilung aufbauen, die auf einer horizontalen Hierarchie basiert und eine bessere wissenschaftliche Zusammenarbeit der Teams ermöglicht", so Prof. Niclou.

Luxembourg Institute of Health ist eine Organisation der öffentlichen Forschung mit Fokus auf die Bereiche der Biomedizin und der individualisierten Medizin.