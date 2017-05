(nr) - Da konnte die Sonne nicht mithalten: Die zweite Auflage der „Luxembourg Gaming Xperience“ (LGX) zog am Wochenende zahlreiche Gaming-Fans ins Casino 2000 in Bad Mondorf, wo die aktuellsten Technologien im Videospielebereich vorgestellt wurden. Neben den Fans von Strategiespielen wie „League of Legends“ und dem Fußballspiel „FIFA“ kamen auch Liebhaber von Retro-Spielen und Virtual-Reality auf ihre Kosten. Hier einige Eindrücke vom Samstag: