Am Wochenende wurde das Kulturzentrum Opderschmelz von Comic- und Popkultur-Fans zur diesjährigen Luxcon geflutet. Wir zeigen Bilder aus dem bunten Treiben.

Panorama 21

Bildergalerie

Luxcon begeistert Comic-Fans in Düdelingen

Am Wochenende wurde das Kulturzentrum Opderschmelz von Comic- und Popkultur-Fans zur diesjährigen Luxcon geflutet. Wir zeigen Bilder aus dem bunten Treiben.

(dme) - Am Samstag und Sonntag ging im Kulturzentrum opderschmelz in Düdelingen das Sci-Fi- und Fantasyfestival Luxcon über die Bühne. Das seit 2014 stattfindende jährliche Event lockte erneut Comic-, Science-Fiction- und Fantasy-Fans aus der gesamten Großregion an.

Stan Lee revolutionierte die Welt der Comics Heute wäre Stan Lee hundert geworden. Wir haben mit dem luxemburgischen Comic-Autor Andy Genen über die Marvel-Ikone gesprochen.

Neben zahlreichen Ausstellern konnten die Veranstalter auch viele illustre Gäste für die Luxcon gewinnen, so etwa den britischen Bildhauer Brian Muir, der nach den Entwürfen von Ralph McQuarrie seinerzeit den Helm und die Rüstung von „Star Wars“-Bösewicht Darth Vader schuf. Außerdem waren gleich mehrere Fantasy- und Horror-Autoren und Podcast-Produzenten vor Ort, sowie zwei bekannte Cosplayer.

Unser Fotograf hat das bunte Treiben im Kulturzentrum am ersten Veranstaltungstag eingefangen.

21 Luxcon 2023

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. „Star Wars"-Cosplays waren bei der Luxcon in Düdelingen besonders beliebt. Foto: Alain Piron Im Kulturzentrum opderschmelz konnte bei der Luxcon auch ausführlich eingekauft werden. Foto: Alain Piron Auch Besuch von der USS-Enterprise NCC-1701-D aus der Serie „Next Generation" war vor Ort. Foto: Alain Piron „Star Wars"-Fans ließen die Lichtschwerter blitzen. Foto: Alain Piron Stets ein gern gesehener Gast auf der Luxcon ist der aus Lüttich kommende Schriftsteller François Guillaume, dessen neuestes Werk von seinem verstorbenen Hund handelt. Foto: Alain Piron Groß und Klein waren begeistert von den vielen Gesellschaftsspielen, die bei der Luxcon ausprobiert werden konnten. Foto: Alain Piron Nicht nur Science-Fiction-Fans waren bei der Luxcon unterwegs. Foto: Alain Piron Die aus Trier kommenden Künstler Christine und Oliver Wetter (1. und 2. von links) boten ihre Bilder bei der Luxcon zum Verkauf an. Foto: Alain Piron Die „Ghostbusters" wurden opderschmelz fündig. Foto: Alain Piron IT- und Sci-Fi-Spezialist Ulf Fildebrandt begeisterte die Besucher bei der Luxcon mit seinen Vorträgen. Foto: Alain Piron An den Luxcon-Verkaufsständen gab es für jeden Besucher etwas zu entdecken. Foto: Alain Piron Die Cosplayer kamen aus der ganzen Großregion zur Luxcon nach Düdelingen. Foto: Alain Piron Bei der Luxcon dürfen natürlich auch die Videospiele nicht fehlen. Foto: Alain Piron Viele Kostüme waren auch von Videospielen inspiriert. Foto: Alain Piron Die Manga-Illustratorin Ikuko Ikeda fertigte Portaits der Besucher im Manga-Stil an. Foto: Alain Piron Der Fantasie der Luxcon-Besucher waren keine Grenzen gesetzt. Foto: Alain Piron Auch der Netflix-Hit „Wednesday" durfte auf der Luxcon nicht fehlen. Foto: Alain Piron Die Fantasy-Autoren Claude Peiffer, Luc Françoise sowie Sabrina Uhlirsch lasen aus ihren Büchern vor. (v.l.n.r.) Foto: Alain Piron Einmal ein Ritter sein: Bei den „Knights of Luxembourg" konnte man das Rittersein ausprobieren. Foto: Alain Piron Auch „Spiderman" durfte bei der Luxcon nicht fehlen. Foto: Alain Piron Der legendäre „Predator" war ebenfalls nach Düdelingen gekommen. Foto: Alain Piron





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.