Gemeinsames Projekt

Luxair und Esch2022 heben zusammen ab

Ein Flugzeug, das von der Künstlerin Lynn Cosyn gestaltet wurde, soll die Kulturhauptstadt in der Welt bekannt machen.

(Sch) - Werbeträger sind wichtig, um Projekte bekanntzumachen. Je größer die Fläche, auf der geworben wird, desto mehr Menschen nehmen von einem Ereignis Kenntnis. Daher haben sich Esch2022 und Luxair zusammengetan, um die Kulturhauptstadt mit einem gemeinsam gestalteten Flugzeug der Airline auch über die Grenzen des Großherzogtums hinaus bekannt zu machen. Das Überraschungsprojekt wurde am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz enthüllt.

Bereits am Samstagmittag tritt die Maschine ihren ersten Flug nach Teneriffa an. Gestaltet wurden die Motive aus der Minettregion von der Luxemburgischen Künstlerin Lynn Cosyn. Die Darstellungen, die sie sich für die Umgestaltung ausgedacht hat, zeigen besondere Orte und Persönlichkeiten der Region.

Neugierig auf Reaktionen

„Als Esch2022 mich kontaktierte, um mir diese Zusammenarbeit mit der Europäischen Kulturhauptstadt und Luxair vorzuschlagen, fühlte ich mich sehr geschmeichelt und konnte kaum glauben, dass meine Kunst auf einem Flugzeug zu sehen sein soll! Wenn ich 1993 im Alter von acht Jahren - als ich zum ersten Mal mit Luxair geflogen bin - gewusst hätte, dass ich eines Tages die Möglichkeit haben würde, meine Kunst auf einem Flugzeug zu sehen, hätte mein Umfeld dies sicher belächelt und mich weiter träumen lassen“, so die Künstlerin in einer Mitteilung. An dem Projekt zu arbeiten habe viel Spaß gemacht, und sie sei sehr neugierig auf die Reaktionen der Passagiere. „Ich hoffe, dass meine Kunst ihnen Freude bereitet, und ich danke Luxair und Esch2022 nochmals für diese wunderbare Gelegenheit“.



Bei der Kooperation mit der Kulturhauptstadt Esch2022 handelt es sich nicht um das erste Kunstprojekt der Luxemburgischen Airline. Bereits im vergangenen Jahr gestaltete der Künstler Sumo mehrere Luxair-Maschinen um.

