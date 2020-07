Das von Urban-Art-Künstler Christian Pearson alias Sumo gestaltete Luxair-Flugzeug ist am Freitag kurz vor Mittag besonders gut am Luxemburger Himmel zu sehen.

Luxair: Kunst im Tiefflug

(Sch) - Luxair-Flug LG3770 wird es sein. Eine Boeing 737-800 LX-LGU auf dem Rückweg von Porto nach Luxemburg.

Anlässlich dieses Fluges haben die Luxemburger am Freitag um 11.40 Uhr die Gelegenheit, die von dem luxemburgischen Künstler Christian Pearson alias Sumo gestaltete Luxair-Maschine in voller Pracht zu bestaunen. Die Boeing wird ausnahmsweise relativ tief fliegen - als Tribut an die Stadt Luxemburg.

Das von dem luxemburgischen Künstler Sumo gestaltete Flugzeug ist am Freitag am Himmel über Luxemburg zu sehen. Foto: Anouk Antony

Wer zur richtigen Zeit die Kamera zückt, hat daneben sogar noch die Chance, mit einem Foto des farbenfroh gestalteten Flugzeugs einen Preis zu gewinnen.

Luxair und die Kunst des Fliegens Zwei Flugzeuge der Luxair sorgen mit einem farbenfrohen Urban-Art-Look aus der Hand des Luxemburger Künstlers Christian Pearson alias Sumo für Aufsehen.

In einer Mitteilung rief das Flugunternehmen dazu auf, Fotos des Spektakels unter dem Hashtag #flyingisanart (Fliegen ist eine Kunst) in den sozialen Netzwerken zu teilen. Die drei schönsten werden von Luxair ausgewählt und erhalten als Preis entweder ein Treffen mit dem Künstler, eines seiner - signierten - Werke oder ein Flugticket.

Die genaue Route des Fluges kann hier verfolgt werden.

