Die Universität Luxemburg hat am Donnerstag die neue Ausgabe der LUX:plorations-Wissenschaftscomics vorgestellt.

LUX:plorations: Comic trifft Forschung

(Sch) - Wissenschaft mithilfe von Comics verständlich erklärt - so lässt sich das Projekt „LUX:plorations“ der Universität Luxemburg wohl am besten zusammenfassen.

Am Donnerstag wurden die Comics auf dem Instagram-Kanal der Universität vorgestellt. Die Sammlung an kurzen Geschichten über Wissenschaft und Forschung in Luxemburg entstand aus der Zusammenarbeit von Luxemburgischen Wissenschaftlern und Comickünstlern.

Ein Auszug aus einem der Comics Foto: Universität

Mitglieder des LUX:plorations-Teams - darunter Projektmanagerin Nicole Paschek, Jessica Burton, Doktorandin am Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH), Sonja Fixemer, Doktorandin am Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) und Andy Genen, ein Freelance-Comickünstler aus Luxemburg - sprachen bei der Vorstellung unter anderem über die Produktion des gemeinsamen Werkes und die Motivation hinter den Comics.

"Comics sind eine perfekte Kombination. Sie erlauben jedem Leser eine individuelle Erfahrung, die Menschen verstehen damit die Dinge auf ihre eigene Weise - und trotzdem sind sie didaktisch", so Jessica Burton, die als eine der Mentorinnen an dem Projekt mitgearbeitet hat. Man könne so besser zeigen, was in der Forschung los sei, weil viele Menschen gar nicht wüssten, wie vielfältig Wissenschaft sein könne.

Daran knüpfte auch Sonja Fixemer an. „Science Communication kann komplexe Dinge einem breiten Publikum zugänglich machen. Die Comics sind auch eine Gelegenheit zu zeigen, woran aktuell in Luxemburg geforscht wird.“ Es sei ein langer Prozess gewesen, der aber sehr viel Spass gemacht habe. „Anfangs haben wir viel über Comics gelernt und kreative Aufgaben gemacht, um uns an das Thema heranzutasten“, erklärte sie. Auch die Arbeit mit den Künstlern sei spannend gewesen - vor allem zu sehen, wie sie die Charaktere und die Geschichten zum Leben erweckten.

„Man muss selbst erst reinkommen und die Thematik verstehen, um eine Story zu machen, die andere dann auch verstehen“, erklärte Andy Genen. Wichtig sei daneben auch eine gute Balance zwischen dem Erzählen einer Geschichte einerseits und der Darstellung wissenschaftlicher Fakten andererseits, so der Comickünstler.

Das Projekt geht auf die „Doctoral School in Science and Engineering“ (DSSE) der Fakultät für Wissenschaft, Technologie und Medizin zurück. Dort wurden die Bildgeschichten im Rahmen des „Doctoral Education in Science Communication“-Projekt (DESCOM) erstellt, das vom Fonds National de la Recherche gefördert wird.

Das Cover der deutschen Ausgabe Foto: Universität

Die Comics sind in vier Sprachen erhältlich (Englisch, Französisch, Deutsch, Luxemburgisch) und können demnächst hier heruntergeladen werden.

