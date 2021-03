Antiquitätenhändler Ludwig Hofmaier spricht im Interview über seinen Glauben, sakrale Kunst und seinen Handstandlauf nach Rom.

Ludwig Hofmaier: „Ich war schon immer ein bunter Hund"

Interview: Tobias Wilhelm



Der bayerische Antiquitätenhändler Ludwig Hofmaier (79), unter anderem bekannt durch die populäre ZDF-Fernsehsendung „Bares für Rares“, ist ein Publikumsliebling. Der „Lucki“ mit den schreiend bunten Hemden und der Liebe zur Volkskunst war vor über 50 Jahren schon einmal berühmt, als der gläubige Katholik im Handstand über die Alpen zum Papst nach Rom gelaufen ist. Im Interview spricht er über seinen Glauben und sakrale Kunstwerke.

Ludwig Hofmaier, Sie sind in einfachen Verhältnissen im katholischen Niederbayern aufgewachsen. Welche Rolle hat der Glaube in ihrer Kindheit gespielt?

Wir waren acht Geschwister und hatten wenig Geld. Mein Vater war Schneider. Der Glaube war immer sehr wichtig – wir sind alle katholisch erzogen worden. Morgens und beim Mittagessen wurde gemeinsam gebetet. Nicht übertrieben viel, aber regelmäßig. Ich war später sogar erster Messdiener in meiner Heimatkirche in Saal an der Donau.

Wie ist das heute?

Sind Sie ein gläubiger Mensch? Selbstverständlich, ich bin und bleibe praktizierender Katholik. Ich schaffe es allerdings nicht immer in den Gottesdienst, auch weil ich viel unterwegs bin. Und ich bin ein großer Verehrer der Muttergottes. Aktuell in der Fastenzeit versuche ich, auf Fleisch und Süßigkeiten zu verzichten – natürlich auch, weil es gesünder ist.

Sie haben aber auch schon eine Reihe von Schicksalsschlägen erlebt …

Das stimmt, ich hatte unter anderem schon zwei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt. Vorletztes Jahr hatten wir großes Glück, als mitten auf der Autobahn unser Wohnmobil explodiert und ausgebrannt ist. Meine Frau und ich konnten gerade noch rechtzeitig anhalten und aussteigen. Ich bin sicher, dass wir verbrannt wären, wenn wir da keinen Schutzengel gehabt hätten. Ich habe schon viel Glück gehabt im Leben und ich bin Gott sehr dankbar dafür. Er ist für alle da.

Gibt es Kirchen, die Ihnen besonders am Herzen liegen?

Ja, zum Beispiel der Regensburger Dom oder die Wieskirche im Ammergau. Die Stilrichtung Barock ist mir am liebsten, vor allem Statuen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Ich sammle Engel, Heilige, Darstellungen der Muttergottes mit Kind. Alle Heiligen in Holz und in alt – da bin ich spezialisiert drauf.

Welche Heiligen mögen sie besonders?

Der Brückenheilige Nepomuk zum Beispiel, den Florian, Sebastian und Vinzenz – ich habe praktisch alle Heiligen zuhause bei mir in der Wohnung. Die sammle ich für mich, und die verkaufe ich auch nicht. Außerdem gibt es da einen Hausaltar, Krippenfiguren, fast schon ein kleines Privatmuseum. Mein ältestes Stück ist eine gotische Bruder-Konrad-Figur aus dem 14. Jahrhundert.

Die Zuschauer von „Bares für Rares“ kennen Sie unter anderem als Ansprechpartner schlechthin, wenn es um religiöse Kunst geht. Freuen Sie sich darüber, oder schmerzt es Sie auch manchmal, dass manche Leute mit den Sachen nichts mehr anfangen können?

Es tut manchmal auch ein bisserl weh. Der Markt ist in dem Bereich ziemlich eingebrochen, aber das wird sich auch wieder ändern, wenn mal andere Zeiten kommen. Richtig gute Sachen sind allerdings nach wie vor gesucht. Interessanterweise finde ich in Berlin für sakrale Kunst sogar mehr Abnehmer als in Bayern – da haben die ja schon alles. Viele, die umziehen, wollen sich damit auch ein Stück Heimat mitnehmen.

Ich bin kein Schauspieler und bemühe mich, nett und höflich mit den Leuten umzugehen. Damit kommt man am weitesten.

Eines der teuersten Stücke bei „Bares für Rares“ war ein bischöfliches Brustkreuz mit Diamanten und Kreuzreliquien, das für 42.000 Euro verkauft wurde. Ausnahmsweise nicht an Sie.

Ich war völlig ergriffen und hab gar nichts mehr sagen können. Und es einfach nur still geküsst.

Sie gelten als der Urbayer schlechthin – dabei wohnen Sie schon über 50 Jahre im badischen Offenburg. Wie kam’s?

Durch die Liebe! Bayern und Baden – das ist beides Heimat für mich. Aber ich bin mit meiner Frau ja auch nach wie vor viel mit unserem neuen Wohnmobil in ganz Europa unterwegs auf der Suche nach neuen Stücken – wir machen so ein bis zwei Touren im Monat.

Gibt es Länder und Gegenden, die dabei besonders ergiebig sind?

Bei früher Volkskunst findet man in Österreich und Frankreich noch viele schöne alte Sachen, aber auch in Belgien.

Sie sind ein absoluter Publikumsliebling. Wie erklären Sie sich das?

Ich versuche einfach, authentisch zu sein. Ich bin kein Schauspieler und bemühe mich, nett und höflich mit den Leuten umzugehen. Damit kommt man am weitesten.

Ich habe schon viel Glück gehabt im Leben und ich bin Gott sehr dankbar dafür.

Die Zahl der Händler bei „Bares für Rares“ ist stark gestiegen und die Fluktuation hoch – wirkt sich das auf die Atmosphäre aus?

Eigentlich nicht, es ist wie in einer großen Familie. Aber das macht es ja auch aus. Da ist der mit den auffälligen Hemden, der Konservative und eben andere. Für die Hemden ist übrigens meine Frau verantwortlich. Ein bunter Hund, der aus der Reihe fällt – das war ich schon immer …

Kann man sagen – lange vor der Sendung waren Sie schon einmal bekannt, als sie 1967 als erfolgreicher Turner auf den Händen nach Rom gelaufen sind. Mehr als 1 000 Kilometer in über drei Monaten.

Das ging auf eine Wette zurück. Betont wurde dann immer das Sportliche, aber für mich war es in erster Linie eine religiöse Sache, eine Pilgerreise. Ich wollte einfach als Katholik zum Papst und in den Vatikan. Es war damals eine Sensation, überhaupt so weit vorgelassen zu werden. Die Päpste sind damals ja noch nicht so viel gereist und zu sehen gewesen wie heute. Als die Schweizergarde dann den Weg freimachte und ich im Handstand zu Paul VI. und um ihn herumlaufen konnte, war das unheimlich erhebend. Ich habe voller Ehrfurcht den Fischerring geküsst und von ihm zum Abschluss einen persönlichen Segen bekommen. Das war für mich das Allergrößte. „Sie sind ein Wunder“, hat er zu mir gesagt. Sowas vergisst man nicht.

