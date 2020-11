Luana Capus: „Ich bin eine Ausnahme“

Warum nicht einfach nach den Sternen greifen – das war wohl eine der Überlegungen von Luana Capus. Die 22-Jährige aus Düdelingen studiert Luft- und Raumfahrtechnik im niederländischen Delft.

Germanistik in Trier, Betriebswirtschaftslehre in Brüssel oder Jura in Straßburg – viele Abiturientinnen und Abiturienten entscheiden sich für einen der beliebten Studiengänge und eines der direkten Nachbarländer ...