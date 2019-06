Touristen in London konnten an diesem Montag Zeuge einer raren Tradition werden: Die HMS Enterprise der Royal Navy lieferte "The Constable's Dues" am Tower ab.

Panorama 5

Londoner Tradition: Ein Weinfass für den Konstabler

Tom RUEDELL Touristen in London konnten an diesem Montag Zeuge einer raren Tradition werden: Die HMS Enterprise der Royal Navy lieferte "The Constable's Dues" am Tower ab.

Wer am Montagmorgen in London unterwegs war, konnte in der Nähe des Towers Zeuge eines ganz besonderen Spektakels werden: Eine Abordnung Matrosen in Begleitung einer Militärkapelle marschiert durch die Straßen. An einem Ruder hängend tragen die Seeleute ein Fass. Der Brauch namens "Paying the Constable's Dues", die "Bezahlung des Konstablers" ist mittlerweile nur noch symbolisch und geht zurück auf das 14. Jahrhundert.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Der Wegzoll: Ein Fass mit Wein für den "Constable of the Tower". Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Der Wegzoll: Ein Fass mit Wein für den "Constable of the Tower". Foto: AFP Angeführt wird die Prozession von einem Mitglied der Tower-Besatzung, dem sogenannten Yeomen Warder. Foto: AFP AFP Foto: AFP Foto: AFP

Richard II entschied damals, dass jedes größere Kriegsschiff, dass auf der Themse flussaufwärts die Tower Bridge passiert, der Besatzung des Towers einen Wegzoll spendieren muss. Diese Abgabe konnte verschiedene Formen annehmen - mal ein Fass Rum, mal eine Auswahl an Meeresfrüchten oder sonstige Lebensmittel. Der "Constable of the Tower" ist der höchste Offizier und Vertreter der britischen Monarchie im Londoner Tower - früher ein einflussreicher Posten, heute eine repräsentative Stelle für pensionierte Offiziere.

The Constable’s Dues Ceremony remembers the ancient custom of the Tower Constable levying a toll on all ships passing along the river @HMSEnterprise @RoyalNavy pic.twitter.com/h4EPJsHrOm — The Tower of London (@TowerOfLondon) June 24, 2019

Die "Constabler's Dues" werden heutzutage nur noch gelegentlich gezahlt. Am Montag hatten die Matrosen der HMS Enterprise die Ehre, eines Forschungsschiffs der königlichen Marine, zu dessen Aufgaben hydrografische und ozeanografische Untersuchungen gehören. Sie überreichten dem aktuellen Konstabler, General Lord Richard Dannatt, ein Fass Wein.