(dpa) - In London sind bei einem Unfall mit einem Doppeldecker-Bus neun Menschen verletzt worden. Der Bus der Linie 77 war am Donnerstagmorgen von der Straße abgekommen und in ein Küchenstudio gekracht.

Mehrere Insassen waren auf der oberen Etage des Busses gefangen und mussten von Rettungskräften geborgen werden. Der vordere Teil des Busses wurde stark beschädigt und das Dach eingedrückt, wie auf Bildern zu sehen war.



Nach Angaben der Polizei wurde niemand schwer verletzt. Der Busfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, meldete die Nachrichtenagentur PA. Der Fahrer habe angegeben, er habe kurz das Bewusstsein verloren, sagten Zeugen.