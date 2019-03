Rund 140 Raubkatzen leben in privaten Gehegen in Tschechien – unter Duldung der Behörden. Doch seit dem Vorjahr häufen sich die Probleme: Nun wurde ein Besitzer von seinem Löwen getötet.

Löwe tötet Privatzoo-Besitzer in Tschechien

(dpa/jt) - In Tschechien ist ein Mann von seinem Löwen getötet worden. Der 34-Jährige hatte die Großkatze zuhause gehalten, wie die Agentur CTK am Dienstag berichtete.

Der rund acht Jahre alte Löwe sowie eine ebenfalls in dem Gehege gehaltene trächtige Löwin wurden in dem Dorf Zdechov im Osten des Landes von Polizeispezialkräften erschossen. „Das war unbedingt notwendig, damit die Rettungskräfte zu dem Mann vordringen konnten“, sagte eine Sprecherin.

Der Großkatzenhalter war bereits im Sommer 2018 in die Schlagzeilen geraten, als seine Löwin bei einem Spaziergang mit einem Radfahrer in Konflikt geriet. Die Polizei stufte den Vorfall später als Verkehrsunfall ein. Obwohl der Mann für das Gehege auf seinem Privatgrundstück keine Baugenehmigung hatte, schienen die Behörden hilflos.

Die Privathaltung von großen Raubkatzen ist in Tschechien nicht verboten und scheint mittlerweile überhand genommen zu haben: In tschechischen Privatzoos werden nach Angaben des Prager Umweltministeriums 44 Löwen, 49 Pumas, 20 Tiger, 15 Ozelots und acht Leoparden gehalten – häufig unter unwürdigen Bedingungen. Die Regierung in Prag kündigte im Vorjahr Gesetzesverschärfungen an. Zuvor waren Berichte über die illegale Tötung von mindestens drei Tigern bekannt geworden. Die Täter sollen Körperteile der Raubtiere zur Herstellung von traditioneller chinesischer Medizin verwendet haben.



Mitte des Vorjahrs machte ein weiterer Vorfall mit tschechischen Raubkatzen internationale Schlagzeilen: In einem Mini-Zoo rund 25 Kilometer westlich von Hradec Králové (Königgrätz) entkamen zwei Tiger und ein Löwe aus einem Transportkäfig. Die Polizei schickte ein Großaufgebot von schwer bewaffneten Beamten und einen Helikopter vor Ort, um die potenziell gefährlichen Tiere einzufangen. Rund 400 Bewohner in der Umgebung der Gemeinde Klamos wurden aufgerufen, in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben. Herbeigeeilte Tierärzte konnten die Raubtiere nach mehreren Stunden mit Narkosegewehren betäuben. Die beiden Tiger und der Löwe hatten sich gemeinsam einen schattigen Platz unter einer Kiefer ausgesucht.