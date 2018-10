Ungewöhnlicher Fund: Die niederländische Polizei wurde von einem Jogger zu einem Feld nahe Utrecht gerufen. Dort stand ein Käfig mit einem herrenlosen Löwenbaby.

Löwe gefunden, Besitzer gesucht

Ungewöhnlicher Fund: Die niederländische Polizei wurde von einem Jogger zu einem Feld nahe Utrecht gerufen. Dort stand ein Käfig mit einem herrenlosen Löwenbaby.

(afp) - Die niederländische Polizei sucht nach den Besitzern eines Löwenbabys. Das Tier war am Sonntag in einem Käfig auf einem Feld in der Nähe von Utrecht gefunden worden. Das Alter des Löwenbabys wird auf vier Monate geschätzt.



Dem Löwen geht es gut. Die Polizei fahndet nach dem Besitzer. AFP

Ein Jogger hatte den Käfig nahe dem Dorf Tienhoven gefunden, etwa zehn Kilometer von Utrecht entfernt. Nach einer tierärztlichen Untersuchung wurde der kleine Löwe zur "Lion Foundation" im Norden der Niederlande gebracht.



Die Polizei bittet um Hinweise: "Wenn Sie jemanden kennen, der sich kürzlich einen kleinen Löwen gekauft hat, melden Sie sich bitte unverzüglich bei uns", heißt es in einem Facebook-Posting.