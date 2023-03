Schauspielerin Lily James spricht im Interview über ihre neue Komödie, die Irrationalität romantischer Gefühle und ihre Schwärmerei für Meryl Streep.

„What's Love got to do with it“

Lily James: „Ich kenne das Gefühl unerwiderter Liebe“

Schauspielerin Lily James spricht im Interview über ihre neue Komödie, die Irrationalität romantischer Gefühle und ihre Schwärmerei für Meryl Streep.

Interview: Mariam Schaghaghi

Lily James hat schon als „Cinderella“ verzaubert, in „Downton Abbey“ gedient und ist in „Mamma Mia – Here we go again“ über die Leinwand getanzt. Mit Ikonen wie Meryl Streep ist sie per Du. Jetzt hofft sie auf das große Glück - zumindest in der Feelgood-Kinokomödie „What's Love Got To Do with it“, die das Suchen und Finden der Liebe in zwei völlig unterschiedlichen Kulturen unter die Lupe nimmt. In London stand die 33-jährige Britin der Redaktion Rede und Antwort.

Lily James, wem würden Sie zutrauen, Sie zu verkuppeln, eher Algorithmen oder Arbeitskollegen, eher Tinder oder Tanten?

Ich würde höchstens meinen Freunden zutrauen, mich an einen guten Typen zu verkuppeln. Eher als der Familie.

Ist dies schon einmal vorgefallen? Oder mischt sich auch mal Ihre Familie in Ihre Herzensangelegenheiten ein?

Nee, ich glaube nicht - jedenfalls nicht so richtig. Meine Mutter hat aber gern eine feste Meinung bei solchen Themen und hält damit auch nicht hinterm Berg! (lacht) Wenn es darum geht, sich zu verlieben, macht es ja in gewissen Weise Sinn, dass die Menschen, die dich am besten kennen, jemanden für dich auswählen - zumal wir manchmal schreckliche Entscheidungen für uns selbst treffen.

Waren Sie je skeptisch, was zuckersüßen Liebeswahn angeht, und allergisch gegen die „Bis dass der Tod uns scheidet“- und „Du allein“-Schwüre?



Ja, schon. Ich glaube, man kann in unterschiedlichen Lebensphasen auch mal eine zynische Phase haben, aber dass sich auch das ständig ändert, wenn man reift und in neue Phasen seines Lebens eintritt. Meine Figur Zoe ist zu Beginn des Films sehr auf ihre Karriere konzentriert und sehr ehrgeizig und kreativ. Da kommt ihr Liebesleben irgendwie zu kurz. Jeder weiß, dass man fürs Dating, genau wie für die Arbeit, richtig Energie, Mühe und Zeit investieren muss. Es geht also eher darum herauszufinden, was einem in den verschiedenen Phasen des Lebens am wichtigsten ist.

Ist Liebe für Sie ein Gottesgeschenk - etwas, das passiert, ob man will oder nicht? Oder ist eine Beziehung auch sehr viel Arbeit und der Wunsch, dass es funktioniert?

Ich glaube, es ist eine Kombination aus alldem! Ein Gottesgeschenk, das definitiv viel Aufmerksamkeit und Arbeit erfordert. Und vielleicht sogar spirituelle Praxis, damit die Liebe wächst. Shekhar Kapur, der bei unserem Film Regie geführt hat, ist ein sehr tiefgründiger Mensch. Es war ihm so wichtig, dass dieser Film von einem wirklich tiefen Sinn von Liebe durchdrungen ist, dass es nicht nur eine romantische Komödie ist, sondern eine ernsthafte Basis.

Waren Sie mal heimlich und unglücklich in einen Freund verliebt?

Als Teenie habe ich mich jeden zweiten Tag verliebt. Das ist zum Glück nicht mehr so. (lacht) Ich habe neulich meine Tagebücher von einst wieder in die Hand bekommen und war überrascht, wie viele sinnlose Gedanken ich mir damals gemacht habe. Ich habe immer nur darüber sinniert, wen ich mag und wer mich mögen könnte. Ich habe mich immer schrecklich schnell verliebt.

Sie gehören also zu den hoffnungslosen Romantikern?

Total! Ich kenne das Gefühl von unerwiderter Liebe genau. Aber das Herz macht nun mal, was das Herz machen will. Wenn man verliebt ist, trifft man einige der besten, aber auch der schlimmsten Entscheidungen seines Lebens. Liebe ist das irrationalste, unkontrollierbarste Gefühl der Welt.

Wenn man nicht wüsste, dass Sie glücklich liiert sind, könnte man meinen, dass es zwischen Ihrem Filmpartner Shazad Latif und Ihnen wirklich geknistert hat. Wie haben Sie diese Magie auf die Leinwand gezaubert?

Wir kennen uns schon 13, 14 Jahre und sind gut befreundet. Aber in den zwei Monaten vor dem Dreh, kam noch einmal eine Menge zu unserer gemeinsamen Geschichte dazu. Durch die gemeinsame Arbeit habe ich zum ersten Mal gesehen, wie er arbeitet und wie er als Schauspieler ist - er ist unglaublich.

Was war das Romantischste, das Sie je aus Liebe getan haben?



Ich selbst nichts Besonderes. Aber ich habe mal selbst etwas erlebt, als Teenie, wie jemand mir seine Liebe bewies. Ich war so um die 15, als mein damaliger Freund die Filmszene von „Tatsächlich Liebe“ nachgespielt hat. Er stand also vor unserer Haustür, hatte Poster in der Hand mit Dingen, die er mir sagen wollte, und hat dazu Musik aufgelegt. Das war ziemlich süß - aber auch ein bisschen peinlich, weil meine Eltern zu Hause waren und die ganze Aktion genüsslich mit angeschaut haben.

Was war für Sie rückblickend der Moment, in dem Sie Ihren Durchbruch hatten?

Es gab nicht den einen Moment, eher verschiedene Augenblicke, die zu verschiedenen Chancen geführt haben: Am Theater habe ich gespürt, dass sich meine Arbeit richtig anfühlt, dass ich mutig bin und das Gefühl habe, wirklich etwas Bedeutendes zu tun. In den Jahren bei der Serie „Downton Abbey“ habe ich gemerkt, wie wohl ich mich vor der Kamera fühle. Dann gab es Momente, in denen ich Interviews für „Mamma Mia 2“ gab und plötzlich merkte, wie groß der Rummel um mich geworden ist.

Mit 30 hatten Sie schon mit Meryl Streep und Maggie Smith gearbeitet. Sind Sie stolz auf sich?

Ich bin unendlich dankbar für diese Erfahrungen, auch mit Cate Blanchett und Helena Bonham Carter. Völlig verrückt, dass mir so eine Ehre zuteilwurde. Sie alle haben meine Sicht darauf verändert, was es bedeutet, eine Frau zu sein und eine Schauspielerin - sie waren eine unschätzbar wertvolle Inspiration für mich. Und am Set von „Mamma Mia 2“ stand ich sprachlos neben Meryl Streep und habe gestaunt, wie sie Magie erzeugt.

Wann haben Sie Meryl Streep zum ersten Mal getroffen?

Als der Dreh in vollem Gange war. Meryl war total cool und großzügig: Sie hat sich null eingemischt, sondern hat mich mein Ding machen lassen. Ich habe mich in ihrer Anwesenheit sehr wohlgefühlt. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich dachte bis dahin immer, ich werde hysterisch, wenn ich Meryl treffe. Ich spielte ihre Figur in jungen Jahren, und offen gesagt habe ich erst sogar gezögert, überhaupt zu unterschreiben, weil mich der Gedanke so eingeschüchtert hat.

Zur Person Lily James - eigentlich Lily Chloe Ninette Thomson - wurde 1989 geboren und ist die Tochter eines Schauspielers. Nach dem Besuch einer Londoner Theaterschule stand sie von 2010 an zunächst auf der Bühne, arbeitete gleichzeitig aber auch vor der Kamera. Der Durchbruch gelang ihr mit Auftritten in der Serie „Downton Abbey“ (2012-2015) und den Filmen „Zorn der Titanen“ (2012) und „Cinderella“ (2015). Wer derzeit der Mann an Lily James' Seite ist, ist nicht bekannt - in der Vergangenheit war die Schauspielerin unter anderem mit Schauspieler Matt Smith („The Crown“) und Musiker Michael Shuman (Queens of the Stone Age) liiert. mij

