Lichter aus zur „Earth Hour“

Licht aus zur Umweltschutzaktion „Earth Hour“. Auch in diesem Jahr lagen wieder etliche Sehenswürdigkeiten weltweit für eine Stunde im Dunkeln - ebenso wie etliche Privatwohnungen.

Für eine Stunde sind am Samstagabend die Lichter an Sehenswürdigkeiten und in Wohnungen weltweit ausgegangen. Die Aktion „Earth Hour“ (Stunde der Erde) der Umweltstiftung WWF soll für mehr Klima- und Artenschutz werben. Jeweils 20.30 Uhr wurde an Bauwerken wie dem Brandenburger Tor in Berlin und dem Kölner Dom eine Stunde lang die Beleuchtung ausgeschaltet. „Das ist ein mächtiges Signal, das nicht überhört wird“, sagte Christoph Heinrich, Vorstand Naturschutz beim WWF Deutschland. „Mit der Earth Hour setzen Millionen Menschen auf der ganzen Welt ein Zeichen, dass wir mehr für den Schutz der Erde tun müssen.“



Diese Bildkombo zeigt den Buckingham-Palast erleuchtet (oben) und im Dunklen (unten) während der «Earth Hour». dpa

Diese Bildkombo zeigt den Buckingham-Palast erleuchtet (oben) und im Dunklen (unten) während der «Earth Hour». dpa Der Skytree in der japanischen Hauptstadt Tokio AFP Das Kolosseum in Rom. AFP Die Petronas Türme in Kuala Lumpur, Malaysia. AFP Die Oper im australischen Sydney AFP Die Skyline von Frankfurt am Main vor (l) und während der Verdunklung während der weltweiten Aktion «Earth Hour». dpa Das Marina Bay Sands Hotel in Singapur. AFP

An der zwölften „Earth Hour“ hätten sich mehr als 7000 Städte in 181 Ländern beteiligt, teilte der WWF am Sonntag mit. Die Akropolis in Athen lag demnach zeitweise ebenso im Dunkeln wie der Petersdom im Vatikan, der Las Vegas Strip, der Burj Khalifa in Dubai und das Empire State Building in New York.



„Für einen lebendigen Planeten“ war in diesem Jahr das Motto der „Earth Hour“. Auch Privathaushalte waren aufgerufen, mitzumachen. In sozialen Medien posteten etliche Menschen Aufforderungen mitzutun oder stellten Bilder ihres lediglich von Kerzen erhellten Zuhauses ein. Manche Städter präsentierten Aufnahmen des im Dunkeln weit besser zu sehenden Sternenhimmels. Ihren Ausgang hatte die „Earth Hour“ im Jahr 2007 in Australien genommen, inzwischen gilt sie als weltgrößte Umweltschutzaktion.