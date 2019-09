Am Wochenende kommen Geeks und Gamer in Kirchberg voll auf ihre Kosten. In der Luxexpo findet nämlich die Luxembourg Gaming Xperience statt.

Panorama 11

LGX: Zocken in Kirchberg

Am Wochenende kommen Geeks und Gamer in Kirchberg voll auf ihre Kosten. In der Luxexpo findet nämlich die Luxembourg Gaming Xperience statt.

(m.r.) - Am Wochenende findet in der Luxexpo die vierte Auflage der Luxembourg Gaming Xperience (LGX) statt. Auf der Veranstaltung finden die Besucher alles, was das Herz von Geeks und Gamern höher schlagen lässt.

LGX: Ein Fest für Geeks und Gamer Die „Luxembourg Gaming Xperience“ ist am Wochenende erstmals zu Gast in der LuxExpo The Box in Kirchberg.

Neben Ständen mit aktuellen Spielen und Retro-Klassikern warten die Veranstalter auch mit Turnieren, Brett- und Kartenspielen sowie Überraschungsgästen auf. So haben die Besucher die Möglichkeit zwei Darsteller aus "Game of Thrones" - Tom Wlaschiha und Mark Addy - kennenzulernen. Fans der Kultserie kennen Wlaschiha als Jaquen H'ghar, den geheimnisvollen Mann ohne Gesicht. Mark Addy hingegen tritt in der ersten Staffel der Serie als König Robert Baratheon in Erscheinung.

11 In der Luxexpo wurden für manchen Besucher Erinnerung an längst vergangene Spielhallenzeiten wach. Foto: Gerry Huberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. In der Luxexpo wurden für manchen Besucher Erinnerung an längst vergangene Spielhallenzeiten wach. Foto: Gerry Huberty Zu den Besuchern zählten auch zahlreiche Cosplayer, die sich als ihre Lieblingshelden verkleideten. Gerry Huberty In Kirchberg konnte man ausgefallene Simulatoren ausprobieren. Foto: Gerry Huberty Zu den Besuchern zählten auch zahlreiche Cosplayer. Foto: Gerry Huberty 15 Computerspieleturniere werden auf der LGX ausgetragen. Foto: Gerry Huberty Der Schauspieler Tom Wlaschiha ist aus der Kultserie "Game of Thrones" bekannt. Fans konnten ihn in Kirchberg persönlich kennenlernen. Foto: Gerry Huberty Die Besucher konnten an mehreren Ständen die Virtual-Reality-Technologie ausprobieren. Foto: Gerry Huberty An den Ständen konnte man sich unter anderem ein Plüschtier seines Lieblingsvideospielhelden kaufen. Foto: Gerry Huberty Auf der Veranstaltung stellten auch einige Künstler aus. Foto: Gerry Huberty Die Besucher konnten an mehreren Ständen die Virtual-Reality-Technologie ausprobieren. Foto: Gerry Huberty Einige Ausstellungsstücke waren echte Kunstwerke. Foto: Gerry Huberty