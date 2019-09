Die „Luxembourg Gaming Xperience“ ist am Wochenende erstmals zu Gast in der LuxExpo The Box in Kirchberg.

LGX: Ein Fest für Geeks und Gamer

Eric HAMUS

Die „Luxembourg Gaming Xperience“ (LGX) wird erwachsen: Nach drei Ausgaben in Bad Mondorf ziehen die Organisatoren am Wochenende erstmals in die Luxexpo in Kirchberg. In der „Box“ kommen am Samstag und Sonntag aber nicht nur Gamer auf ihre Kosten: Neben Ständen mit aktuellen Spielen und Retro-Klassikern wartet Veranstalter „11F Gaming“ auch mit Turnieren, Simulatoren, Brett- und Kartenspielen sowie Überraschungsgästen auf. „Wir mussten auf eine größere Halle ausweichen, um die Vision zu verwirklichen, die wir für die LGX hatten“, erklärt Dany Fernandes. „Die Besucher können sich demnach auf eine Messe freuen, die vier Mal größer ausfällt. Außerdem haben wir eine Menge Neuigkeiten im Angebot“, fährt das Mitglied von „11F Gaming“ fort.

Bis dato habe das Hauptaugenmerk auf Videospielen und neuen Technologien gelegen. „Diese Angebote wurden auch dieses Jahr ausgebaut, mit kostenlosem Anspielen und 15 E-Sport-Turnieren“, so Fernandes. Neu aber seien drei weitere Zonen, in denen sich die Besucher nach Lust und Laune umsehen können. Da wäre zum einen die „Japanese Culture Zone“ mit entsprechenden Angeboten, Essständen und einem Yu-Gi-Oh-Wettbewerb. Zum anderen können sich die Besucher in der „Merch Zone“ mit Spielen, Shirts, Graphic Novels und Figuren eindecken, während in der „Pop Culture and Imaginary Worlds Zone“ vor allem Cosplayer und Künstler zum Zuge kommen.

„Game of Thrones“-Stars

Ein Highlight ist die Anwesenheit von zwei Darstellern aus „Game of Thrones“: Tom Wlaschiha und Mark Addy. Fans der Kultserie kennen Wlaschiha als Jaquen H'ghar, den geheimnisvollen Mann ohne Gesicht. Mark Addy hingegen tritt in der ersten Staffel der Serie als König Robert Baratheon in Erscheinung. Beide werden am Wochenende den Fans Rede und Antwort stehen. „Fotos mit den Stars sind natürlich auch möglich“, verspricht Fernandes.

Besonderes Interesse dürfte auch den 15 Turnieren zufallen, in denen Gamer ihr Können unter Beweis stellen. „Von klassischen E-Sport-Spielen wie ,CS:Go‘ über Favoriten wie ,League of Legends‘ bis hin zum populären ,Fortnite‘ ist für jeden etwas dabei“, erklärt der Sprecher des Organisationsteams. Daneben wird unter anderem auch in „Splatoon 2“, „Tekken 7“, „Mortal Kombat 11“, „Street Fighter 5“ und „Rocket League“ ein neuer Luxemburger Champion gekrönt.



Außerdem veranstalte man auch ein Mario-Kart-Turnier auf der Switch, verrät Fernandes. Daneben darf man gespannt sein, wie die Spieler mit der neuen Ausgabe der Fußball-Reihe von Electronic Arts klar kommen. „Fifa 20“ erscheint offiziell erst am Tag vor dem Auftakt der LGX und soll laut Entwickler mit Neuerungen aufwarten, die ein realistischeres Spielerlebnis garantieren. „Bereits letztes Jahr hatten wir das Turnier mit der neuesten Version veranstaltet. Es ist eine spezielle Erfahrung für Spieler, da sie sich quasi erst während des Turniers mit den Neuerungen anfreunden können.“

Sechs Monate Vorbereitung

Rund 4 000 Besucher konnten die Organisatoren im vergangenen Jahr begrüßen. Dieses Jahr sollen es mehr werden: „Wir wollen die Zahl mindestens verdoppeln“, verrät Fernandes. Sechs Monate lang wurde die Messe vorbereitet. Dabei habe man besonders viel Wert auf eine gesunde Mischung aus Rednern, Ausstellern, Vereinen und anderen Akteuren gelegt.

Mit den Großen der Branche, wie der „Gamescom“ in Köln oder der „E3“ in Los Angeles, wolle sich die LGX nicht messen. Allerdings inspirieren sich die Veranstalter an diesen erfolgreichen Events. „Wir versuchen, verschiedene Aspekte dieser Messen zu übernehmen. Das erkennen die Besucher an den unterschiedlichen Zonen und an den Ehrengästen“, so Fernandes. Neben den Schauspielern Wlaschiha und Addy sind am Sonntag mit Teeqzy und Mushway nämlich auch zwei Profi-Fortnite-Spieler in Luxemburg zu Gast.

Die LGX in der Luxexpo öffnet am Samstag und Sonntag um 10 Uhr. Schluss ist jeweils um 18 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, für einen Wochenendpass zahlen die Besucher 15 Euro. Weitere Informationen gibt es auf lgx.insane.lu.