von Nicole Werkmeister

„Ich werde Nudelfabrikant!“ dachte sich Steve Krack, wenn er auf dem Schulweg an der duftenden Fabrik Maxim in Esch/Alzette vorbeikam. Doch dann führte ihn das Leben zunächst in eine ganz andere berufliche Richtung, bis er seinen Traum wieder aufgriff. Auf Luxemburgisch.

Als es an der Zeit war, die Wahl zu treffen, legte Steve seinen Berufswunsch aus Kindheitstagen zunächst einmal beiseite ...