(HeM) - Il n’est pas simple tous les jours d’être roi des Belges. Au rayon des tracasseries que doit endurer Philippe Ier de Belgique, il faut désormais ajouter l’exigence flamande de survoler les palais de Laeken (Bruxelles) et de Ciergnon (Houyet). Jusqu’ici, les deux domaines étaient préservés des nuisances sonores engendrées par l’intense trafic aérien de la capitale. Ce temps-là a peut-être vécu.

L’interdiction de survoler Laeken et Ciergnon avait été mise en vigueur en 1954 pour des raisons de sécurité nationale. En 2018, deux ans après les attentats qui ont frappé Bruxelles, l’argument est plus vrai que jamais: un drone ou un avion détourné par des terroristes pourraient frapper les résidences du chef de l’Etat.

Mais ce n’est manifestement pas la préoccupation de la Direction générale du transport aérien qui a préparé le texte autorisant le survol des deux châteaux royaux, ainsi que celui du centre de Bruxelles. Cette administration avance des raisons techniques pour justifier sa démarche. Elles seraient surtout politiques, pour certains observateurs. Autoriser les avions à survoler Laeken et le centre-ville permettrait en effet de soulager les communes proches de la périphérie flamande. Leurs habitants sauraient se montrer gratifiants lors des prochaines élections communales et législatives.



Si rien ne prouve que l’administration a reçu un tel ordre d’une instance politique, la presse belge rappelle qu’en 2012 les nationalistes flamands avaient déjà déposé une proposition de loi semblable. Elle visait aussi à lever l’interdiction de survol des domaines royaux de Laeken et de Ciergnon, ainsi que du centre de Bruxelles.

La N-VA de Bart De Wever se demandait alors «pourquoi les domaines royaux exigeraient un niveau de sécurité plus élevé que certains sites stratégiques de la production industrielle ou que certaines installations de production d’énergie». Officiellement, le gouvernement du libéral Charles Michel ne veut pas de ce texte, bien que la N-VA soit membre de la quadripartite au pouvoir.

Attaques fréquentes contre le roi

Il reste que les attaques contre le roi Philippe sont fréquentes. Cette fois, le monarque fait les frais de la guerre permanente qui oppose la Flandre à Bruxelles dans le cadre du survol de la capitale. Tout le monde entend profiter de la zone de développement économique que constitue l’aéroport de Zaventem, implanté en terres flamandes. Mais personne ne veut entendre les réacteurs vrombir au-dessus de son toit.

Cette réalité économique et environnementale se double de l’agenda républicain de la N-VA. En août dernier, elle avait déjà fait campagne pour que le parc de Laeken soit rendu au public. Après les écologistes et les socialistes, les nationalistes flamands estimaient que «la famille royale s’est approprié le parc». Un siècle après que Léopold II eut légué ses propriétés à l’Etat belge par l’intermédiaire de la donation royale, il serait légitime, estimait alors la N-VA, qu’une large partie du parc de 186 hectares soit ouvert aux Bruxellois.

Comme d’habitude, le palais ne fait pas de commentaires. Mais il est certain que Philippe ne restera pas sans réagir face à ceux qui veulent livrer Laeken et Ciergnon au vacarme des avions et aux pique-nique dominicaux.