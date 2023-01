Les 50 ans médiatiques de Mathilde

La reine des Belges donne sa première interview sur la chaîne privée flamande VTM en gardant pour elle les «sujets tabous».

La reine des Belges donne sa première interview sur la chaîne privée flamande VTM en gardant pour elle les «sujets tabous».

Par Max Helleff

«La reine Mathilde va s’exprimer pour la première fois dans une grande interview exceptionnelle. Même s’il y a des sujets tabous…» Ces mots font depuis plusieurs jours le tour des médias belges, flamands et francophones, sans que l’on ne sache pour l’heure quel sera le contenu du «Grote Gesprek» (grand entretien) que la reine des Belges donne à la chaîne privée VTM à l’occasion de ses cinquante ans.

Déjà enregistrée, l’interview est programmée ce vendredi 20 janvier, jour du cinquantième anniversaire de Mathilde. VTM ajoute que ses caméras ont suivi la souveraine «dans le cadre de ses fonctions ainsi que dans ses préoccupations pour la santé mentale des Belges, sujet qui lui tient à cœur».

Commentaire d’Eva Peeters qui a eu l’honneur de tendre le micro à Mathilde : «C’est exceptionnel que la reine donne une interview. Je voulais savoir comment elle voit son rôle au XXIe siècle, comment elle travaille et comment elle gère son quotidien». La journaliste trace au passage les limites de l’exercice : il y a des «sujets tabous», comme la politique. «La reine ne souhaitait pas davantage s’étendre sur sa vie privée et sur celles de ses enfants», ajoute-t-elle sans surprise.

4 Le 4 décembre 1999: La mariée, Mathilde d'Udekem d'Acoz, sourit à son époux, le prince héritier Philippe de Belgique, lors de la cérémonie religieuse dans la cathédrale Saint-Michel et Sainte-Gudule de Bruxelles. Photo: Vanden Brugge/epa BELGA /dpa

um weitere Bilder zu sehen. Le 4 décembre 1999: La mariée, Mathilde d'Udekem d'Acoz, sourit à son époux, le prince héritier Philippe de Belgique, lors de la cérémonie religieuse dans la cathédrale Saint-Michel et Sainte-Gudule de Bruxelles. Photo: Vanden Brugge/epa BELGA /dpa Mathilde lors d'une soirée de gala de l'European Business Summit en 2010. Photo: Virginie Lefour/BELGA/dpa La reine Mathilde et le roi Philippe de Belgique sur le balcon du Palais royal après la prestation de serment de Philippe en 2013. Photo: Thierry Roge/EPA/dpa Lors de sa visite au concours de fleuristes "Eurofleurs 2017", la reine Mathilde se réjouit des tournesols qui lui sont offerts. Photo: Luc Claessen/BELGA/dpa

Il était une fois une princesse

Il y a 50 ans naissait à Uccle Mathilde, fille du comte et de la comtesse Patrick d’Udekem d’Acoz. Une enfant de la noblesse donc, passée par l’école primaire à Bastogne et l’enseignement secondaire à Bruxelles. Puis, Mathilde étudie la logopédie et obtient un master en psychologie à l’Université catholique de Louvain en 2002. «Elle exerce le métier de logopède entre 1995 et fin 1999», précise encore sa biographie officielle.

1999 est aussi l’année où elle épouse le prince Philippe. Cette union a fait couler beaucoup d’encre. Philippe s’est toujours montré discret sur ses relations privées et la presse se demande d’où sort cette future reine «plus mignonne que sur les photos». S’agit-il d’un mariage d’amour ? Sans conteste, clame l'époux. Les circonstances de la rencontre resteront toutefois mystérieuses. Il se chuchote que Philippe a été très présent en 1997 aux côtés de Mathilde lorsque sa sœur et sa grand-mère ont trouvé la mort dans un accident de la route…

Très vite, la Belgique tombe sous le charme de cette femme au regard doux et au pas léger. A l’époque du mariage, Philippe n’est encore que «prince». Et la question est bien de savoir s’il va le rester ou non. En 1993, c’est son père, Albert, qui a en effet succédé sur le trône de Belgique à Baudouin, décédé inopinément. Baudouin, qui n’a pas eu d’enfant, a logiquement vu en son neveu Philippe son successeur. Mais le prince n’est pas prêt. Trop gauche, pas à la hauteur, répètent les critiques. A 59 ans, Albert prend donc le relais monarchique au grand déplaisir de son fils. Cet épisode contribuera à brouiller les relations entre les deux hommes.

Mais si Philippe est à l’époque mal à l’aise en public et devant les caméras, Mathilde, elle, crève l’écran et le cœur des Belges. Sa douceur et sa simplicité vont conférer au couple princier une sympathie qui faisait cruellement défaut au futur roi. La presse nationale et internationale tombe sous le charme. Elle n’en a que pour elle. Son travail caritatif et ses missions dans les pays en voie de développement lui donnent une aura supplémentaire. Non seulement Mathilde est une princesse, mais elle a une âme. «Heureusement qu’elle est là», persifle la rumeur.

Au second plan

Ces dernières années, la reine a toutefois pris moins d’importance dans les médias « mainstream ». Elle reste assurément la «reine de cœur des Belges». Mais elle passe désormais après Philippe, devenu roi en 2013 au terme de l’abdication de son père Albert. Le Palais règle au mieux la communication pour que l’actuel souverain soit mis en avant. Normal: il est aux affaires. Philippe multiplie les apparitions dans les médias. Il s’est même transformé en entraîneur des Diables rouges dans une séquence-gag qui a beaucoup tourné sur les télés et les sites d’info lors de la coupe du monde de football au Qatar. Si les Diables ont complètement loupé la compétition, le roi a singulièrement augmenté son score de popularité à cette occasion.

La monarchie pense à son futur. Au cours des dernières années, le Palais a fait monter en puissance Elisabeth, la première fille du couple royal, appelée à succéder à son père. Ses 18 ans, ses 20 ans, son service militaire, son entrée à Oxford... ont été autant d’occasions de présenter aux Belges leur future reine « régnante ». Ce sera en effet la première fois qu’une femme monte sur le trône de Belgique resté une affaire d’hommes jusqu’en 1991 et l’abrogation de la loi salique.

Moins visible dans les médias, Mathilde n’en reste pas moins active dans le « charity ». L'a.s.b.l. Œuvres de la Reine vient en aide aux personnes qui sont dans le besoin et font appel à l’aide de la souveraine. « Elles soutiennent également des jeunes adultes vulnérables qui ont passé leur enfance dans des institutions ou des familles d’accueil, et les aident à devenir indépendants », indique la biographie officielle. La Reine est comme il se doit présidente d’honneur de plusieurs fondations. Elle est investie dans la cause des enfants maltraités, dans le développement durable, la vaccination ou encore l’entrepreneuriat social.

4 Le roi Philippe et la reine Mathilde dans une rue inondée après les intempéries en été 2021. Photo: Bruno Fahy/BELGA/dpa

um weitere Bilder zu sehen. Le roi Philippe et la reine Mathilde dans une rue inondée après les intempéries en été 2021. Photo: Bruno Fahy/BELGA/dpa Le roi Philippe et la reine Mathilde se promènent dans un vignoble lors d'une visite en Rhénanie-Palatinat en 2022. Photo: Uwe Anspach/dpa La reine Mathilde Photo: Dirk Waem/BELGA/dpa En juin 2020, la reine Mathilde et le roi Philippe lors d'une excursion familiale au parc et musée en plein air de Bokrijk. Photo: Dirk Waem/BELGA/dpa

Ces activités, mais aussi le goût de la souveraine pour la culture, le sport et les balades, devraient être au cœur de l’interview accordée à VTM.

Sujets tabous

En revanche, d’autres aspects seront assurément passés sous silence lors de cette interview réglée comme du papier à musique par le Palais. A commencer par l’état des lieux affectif du couple royal. En 2012, dans un livre-brûlot intitulé «Question(s) royale(s)», le journaliste Frédéric Deborsu faisait sienne la rumeur selon laquelle Philippe avait été contraint de se marier après la mort du roi Baudouin, ce dernier ayant considéré le célibat du prince comme un problème pour accéder au trône. Philippe avait entretenu dans sa jeunesse une relation assez sérieuse, mais cette compagne avait été écartée car elle n'était pas de sang bleu. Par la suite, le prince aurait eu «une relation hors-norme» avec un ami pendant de longues années. Ce célibat « sans femme » aurait été interrompu au nom de la raison d’Etat. «Un mariage forcé», selon le livre, mais aussi un mariage d’argent, l’union de Philippe et Mathilde sauvant de la noyade financière la famille de la future reine.

«Never explain, never complain». L’adage de la famille royale britannique vaut aussi pour la couronne belge, historiquement liée aux Windsor. Il a guidé à n’en pas douter Mathilde sous les caméras de VTM durant l’enregistrement de l’interview. Vendredi soir, l’audimat dira si la reine reste toujours aussi populaire. Cet aspect n’a rien d’anodin dans une Belgique parfois fâchée avec sa monarchie.

