An diesem Wochenende kommen Foodies voll auf ihre Kosten: Beim "Street Food Festival" in Schifflingen locken Köstlichkeiten, die jeden Geschmack treffen. Das "Luxemburger Wort" hat sich einmal umgeschaut, was alles in den Töpfen und auf den Grills vor sich hin brutzelt.

Leckeres aus aller Welt

(LW) - Die zweite Edition des "Street Food Festival" in Schifflingen lockte im vergangenen Jahr rund 15000 Besucher an - und war damit eines der größten Events dieser Art in der gesamten Großregion. An mehr als 35 Ständen konnten sich im Juni 2017 Food-Fans mit Burgern und Co. eindecken. Aufgrund des großen Erfolges freuen sich die Veranstalter, auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher begrüßen zu können: Noch bis Sonntagabend darf auf dem Platz vor der Salle DTS (Halle Polyvalent) in Schifflingen geschlemmt werden.

Wer noch nicht weiß, womit er seinen Hunger stillen soll: Hier einige Anregungen vom diesjährigen "'Street Food Festival".