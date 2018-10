Das "Le Royal" ist das erste Hotel in Luxemburg, das diese Kategorie erreicht.

"Le Royal" wird "Fünf Sterne Superior"

Das "Le Royal" ist das erste Hotel in Luxemburg, das diese Kategorie erreicht.

Das Hotel "Le Royal" wird neuerdings nicht mehr als Fünf-Sterne-Haus, sondern in der Kategorie "Fünf Sterne Superior" der neuen Hotelklassifizierung in Luxemburg geführt. Es ist das einzige Haus dieser Kategorie im Großherzogtum. Das teilte das Hotel am Montagnachmittag in einem Communiqué mit. Dazu seien eine Reihe an Investitionen nötig gewesen, heißt es weiter. Unter anderem sei die Mehrheit der Bettwäsche erneuert worden.