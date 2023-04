Un documentaire affirme que le second fils d’Albert II a été victime d’attouchements durant son enfance.

Laurent, le prince qui agite la Belgique

Par Max Helleff (Bruxelles)

Le «teasing» est parfait. Depuis plusieurs jours, les médias belges se font l’écho des révélations supposées que recèlerait une série de quatre épisodes consacrée par la chaîne publique flamande VRT au prince Laurent, le frère de l’actuel roi Philippe. Et tous répètent en chœur ce qui tient lieu de scoop dans ce documentaire: Laurent a été victime d’attouchements durant son enfance.



Ce documentaire aurait le potentiel de remettre de l’huile sur le feu.

Pour le reste, on ne sait pas grand-chose de ce film intitulé «Laurent Prins op overschot» (Laurent, prince excédentaire), sinon qu’il promet de raviver les feux du scandale autour du «vilain petit canard» de la famille royale de Belgique. Au centre de maintes polémiques par le passé, le prince a appris à se faire plus discret avec l’âge. Ce documentaire aurait le potentiel de remettre de l’huile sur le feu.

«Le franc-tireur de la famille royale»

«Le prince Laurent a toujours été le franc-tireur de la famille royale, explique la VRT. Il est imprévisible. En même temps, Laurent est un activiste animalier, un amateur d'art et un bienfaiteur. Les gens le trouvent drôle et il est très populaire en tant que ‹clown› de la famille royale. Il est sans aucun doute le ‹Coburger› le plus coloré de sa génération.»

De fait, le descendant des Saxe-Cobourg-Gotha a largement contribué à mettre la famille royale belge sous le feu des projecteurs depuis les années 90. La VRT voit même dans son destin des accointances avec l’existence parfois tumultueuse qu’ont connue ses ancêtres.

Une photo de 2020: le prince Laurent visite un projet pour les sans-abri de la fondation qui porte son nom.

Une photo de 2020: le prince Laurent visite un projet pour les sans-abri de la fondation qui porte son nom.

Elle cite Charles, le prince régent «rebelle» qui a remplacé au sortir de la Seconde Guerre mondiale son frère Léopold III en délicatesse avec les autorités pour sa proximité présumée avec l’Allemagne hitlérienne. Elle évoque également l'enfance malheureuse d'Albert Ier (le «roi Chevalier») et les problèmes psychologiques de l'impératrice Charlotte du Mexique, la fille de Léopold Ier. Ces exemples, auxquels on pourrait ajouter le colonialisme sanglant de Léopold II, montrent que la vie des Saxe-Cobourg est tout sauf un long fleuve tranquille.

L’équipe qui a tourné «Prins Laurent – prins op overschot» s’était déjà fait connaître par un documentaire biographique sur le roi Philippe: «Filip van België – de lange weg naar de troon» (Philippe de Belgique, le long chemin vers le trône). Elle présente le film dédié à Laurent comme un travail journalistique tout aussi sérieux, nourri d’interviews d’une vingtaine de biographes, de journalistes, d’intimes, d’anciens camarades de classe et d'hommes politiques à la retraite.

De manière plus inattendue, la VRT a interrogé un couple de Wilrijk (Anvers), les Cleiren, qui fut, de 1977 à 1980, la famille adoptive du prince. Alors scolarisé à Anvers, Laurent leur avait été confié par le Palais afin de maîtriser le néerlandais, l’une des trois langues nationales du pays, avec le français et l’allemand.

«Nous avons fait du bon travail», expliquent les Cleiren qui gardent un excellent souvenir de cette période et restent en contact avec le Prince. «Nous avons vraiment aimé l’avoir chez nous. Nous avons soudainement eu un enfant dont nous ne pouvions jamais rêver. Il était impossible que nous puissions avoir des enfants et nous en avons eu un.»

Au Luxembourg en Octobre 2012: Prince Laurent et Princesse Claire au mariage du Grand-Duc Héritier Guillaume et de son épouse Stéphanie. Foto: Reuters/LW Archives

Mais le prince a également connu d’autres familles d’accueil dans sa jeunesse et c’est précisément de l’une d’elles que viendrait le scandale. Selon le spécialiste de la monarchie Jan Van den Berghe, interrogé par la VRT dans le cadre de ce documentaire, Laurent aurait été alors victime d’attouchements. «Aujourd’hui, ce serait un grand scandale, mais à l’époque, il fallait étouffer l’affaire. Il a rapidement déménagé, mais que s’est-il passé exactement? Le prince n’a jamais fait de déclarations publiques à ce sujet», affirme le journaliste.

Dans sa biographie «Prins Laurent – Rebel met en reden» (Prince Laurent, rebelle à raison), Jan Van den Berghe expliquait déjà que Laurent était «logé chez un homme à Woluwe, décrit par sa mère la reine Paola comme un saint. Cet homme aimait laisser tomber les cendres de sa cigarette sur le pantalon de Laurent, tout près de ses parties intimes, pour pouvoir les balayer de la main».

«Une force et non une faiblesse»

Le prince Laurent n’a pas contredit ces affirmations, mais il ne les a pas confirmées pour autant. Au quotidien «Het Laatste Nieuws», il a déclaré n’avoir pas vu le documentaire de la VRT. «Mais, a-t-il ajouté, vous présentez les choses comme s’il s’agissait d’une affaire qui relève de la plus haute importance. Il y a tant de gens qui ont vécu des choses bien plus graves que moi et personne n’en parle. Cette affaire prend de l’ampleur parce qu’il s’agit de moi (…) Je ne me retourne pas sur le passé. Ce que j’ai traversé, je le vois comme une force et non une faiblesse». «Moi seul, je connais ma vie et je n’ai pas besoin d’un reportage qui ne vise qu’à faire de l’audimat», a tenu à préciser Laurent.

Le documentaire revient également sur les nombreuses conquêtes qui ont valu au prince une réputation de coureur de jupons, avant qu’il n’épouse Claire Coombs. Sa liaison avec la chanteuse de charme Wendy Van Wanten est évoquée. Impossible par ailleurs de taire les nombreux coups de gueule et les frasques du prince. Son engagement pour la cause animale est une autre facette de sa vie traitée par la VRT. Sans oublier l’abrogation de la loi salique qui l’a fait reculer de plusieurs places dans l’ordre de succession au trône.

Le prince Laurent a épousé Claire Coombs le 12 avril 2003, qui a alors reçu le titre de princesse de Belgique.

Le prince Laurent a épousé Claire Coombs le 12 avril 2003, qui a alors reçu le titre de princesse de Belgique.

En 1991, le gouvernement belge a rompu avec la tradition pour permettre aux femmes de monter sur le trône via l’introduction dans la Constitution du principe de primogéniture indifférencié. C’est la même réforme qui devrait permettre un jour à Elisabeth, la fille du roi Philippe, de devenir la première reine des Belges «régnante» depuis l’indépendance en 1830.

A moins d’un incident majeur, jamais Laurent ne sera roi. L’abrogation de la loi salique lui a valu dans un premier temps d’être relégué non seulement derrière sa sœur, la princesse Astrid, mais aussi derrière les enfants de celle-ci. Depuis, Philippe et Mathilde ont eu quatre enfants, cette descendance laissant définitivement Laurent sur la touche. Au grand soulagement, il faut le préciser, de ceux qui entendent protéger l’institution monarchique des critiques et des scandales susceptibles de menacer son fonctionnement, sinon sa survie…

La vie du prince Laurent est cabossée de toutes parts. Depuis qu’il est jeune homme, il défraie régulièrement la chronique, avec ou contre son gré. Sous l’ancien gouvernement Michel, sa dotation a été amputée au motif qu’il s’était affiché à l’ambassade de Chine, à Bruxelles, où l’on célébrait le 90e anniversaire de l’armée chinoise.

Dernièrement encore, les princes et princesses de Belgique ont dû faire modifier leurs papiers d’identité. Sur leur passeport, il est désormais indiqué leur «vrai » nom de famille, à savoir de «Saxe-Cobourg». «Laurent de Belgique» n’existe plus pour l’état civil. Seuls Philippe, Mathilde et leurs enfants peuvent encore s’appeler «de Belgique».

Le reportage «Prins Laurent - prins op overschot» sera diffusé à partir du mercredi 19 avril sur Canvas (VRT) et sur la plateforme de streaming VRT MAX.

