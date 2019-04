Kaffee statt Altersarmut: Starbucks hat in Mexico City eine Filiale eröffnet, in der ausschließlich Senioren arbeiten.

Panorama 2 Min.

Latte Macchiato mit Lebensweisheit

Kaffee statt Altersarmut: Starbucks hat in Mexico City eine Filiale eröffnet, in der ausschließlich Senioren arbeiten.

von Klaus Ehringfeld (Mexico City)



Beim Betreten wirkt alles bekannt in diesem Café – die Farben, die Produkte, die Schürzen mit dem Logo. Nur die Mitarbeiter sind weniger hip als anderswo, dafür umso freundlicher. Miguel Martínez nimmt die Bestellung entgegen. Er wiederholt gewissenhaft: Cappuccino, mittelgroß, normale Milch. Er kassiert, dann hantiert er an der Espressomaschine.



Die Bewegungen wirken routiniert. „Cappuccino ist einfach“, sagt Martínez und lacht: „Aber einige Produkte kann ich mir nur schwer merken.“ Martínez ist 61 Jahre alt und hat in seinem früheren Leben englische Literatur ins Spanische übersetzt. Nun arbeitet er bei der US-Kaffeehauskette Starbucks in Mexiko City als Barista. Er macht die Arbeit gern, aber sie ist auch notwendig. Martínez bekommt wie Millionen andere Mexikaner keine Rente.

Alle Servicekräfte sind über 60

In seinem neuen Job bereitet der Mann mit den silbernen Stoppeln und der großen Brille Getränke zu, die es noch gar nicht gab, als er vor mehr als einem halben Jahrhundert seine erste Tasse Kaffee trank. 50 verschieden zubereitete Kaffees, Frappuccinos, Tees und sonstige Getränke hat Starbucks in Mexiko auf der Karte. Dazu noch Gebäck und Sandwiches. Da wirkt ein halbes Jahr Ausbildung zum Barista, zum Kaffeezubereiter, fast zu kurz bemessen.

Das Personal an diesem Nachmittag – neben Martínez noch Marta Rodríguez, Gerardo Flores und zwei Kollegen – sind alle um 60 Jahre oder deutlich älter. Die Kaffeehauskette Starbucks, die in Mexiko rund 650 Filialen hat, probiert sich in der Hauptstadt an einem Pilot-Projekt für Lateinamerika: eine Filiale, ausschließlich betrieben von Senioren. Im Stadtteil Del Valle, gleich neben der Mexiko-Zentrale des Unternehmens, läuft der Feldversuch seit September. Starbucks kooperiert dabei mit der „Bundesbehörde für Senioren“. Ziel ist es, ältere Menschen wieder ins Arbeitsleben zu integrieren.



Von Lebenserfahrung profitieren

„Es geht uns bei den Senioren-Cafés nicht so sehr um den Umsatz, sondern darum, von der Lebenserfahrung und Motivation unserer Mitarbeiter zu profitieren“, erklärt Diana González von Starbucks México. Sie spricht nicht von „Mitarbeitern“, sondern von „Partnern“. Was diese Partner verdienen, wollen weder sie noch die beschäftigten Senioren preisgeben. Politik des Hauses, heißt es.

Wenn man auf dem Suchportal Indeed recherchiert, werden in Mexiko Barista-Jobs bei Starbucks von vier bis sechs Stunden täglich mit rund 4 500 Pesos monatlich (205 Euro) vergütet, ein stellvertretender Filialleiter erhält 485 Euro. Der Verdienst ist für mexikanische Verhältnisse recht gut. Der landesweite Mindestlohn liegt bei umgerechnet 142 Euro monatlich.

„Ich war mein ganzes Leben freiberuflich und konnte kein Geld in die Altersversorgung stecken“, sagt Miguel Martínez. Zudem ist der Job für ihn auch eine schöne Abwechslung. „Meine Arbeit als Übersetzer war schon sehr einsam. Da tut es jetzt richtig gut, unter Menschen zu sein.“