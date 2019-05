Hoher Besuch auf dem Wochenmarkt: Starkoch Johann Lafer erfreute die Besucher zum 1. Mai mit marktfrischen „Schmankerln“.

Panorama 14

Lafer kocht in Schengen auf

Hoher Besuch auf dem Wochenmarkt: Starkoch Johann Lafer erfreute die Besucher zum 1. Mai mit marktfrischen „Schmankerln“.

(LW) - Der 61-jährige gebürtige Österreicher, der sein Sternerestaurant auf der Stromburg unlängst zugunsten eines neuen Konzepts aufgab, gab sich am Mittwoch in Schengen die Ehre. An einem der Imbissstände verköstigte er die Luxemburger nicht nur mit einer leckeren Mahlzeit, sondern signierte auch zahlreiche Kochbücher. Dabei erklärte sich der Gastronom gar als ausgesprochener „Luxemburg-Fan“.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Johann Lafer griff hinterm Imbissstand höchstpersönlich zur Kelle. Foto: Laurent Blum

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Johann Lafer griff hinterm Imbissstand höchstpersönlich zur Kelle. Foto: Laurent Blum Daumen hoch: Den Besuchern schien es zu schmecken. Foto: Laurent Blum Der Koch machte ebenfalls einen überaus zufriedenen Eindruck. Foto: Laurent Blum Auch für den einen oder anderen Plausch mit den Fans nahm sich der Starkoch Zeit. Foto: Laurent Blum Der wohl prominenteste Besucher: Jean Asselborn (l.) im fast schon obligatorischen Fahrrad-Dress. Foto: Laurent Blum Auch das Signieren seiner Kochbücher gehörte zum Programm. Foto: Laurent Blum

Am Nachmittag wurde die Marktsaison von Tourismusminister Lex Delles offiziell eröffnet, sodass fortan an jedem ersten Mittwoch des Monats von 8 bis 14 Uhr Frisches aus der Region am Moselufer angeboten wird. Zum Zeichen der Trauer um Großherzog Jean wurden am Gedenkstein der Dynastie Luxemburg-Nassau Blumen niedergelegt.

8 Eindrücke vom 1. Mai in Schengen. Foto: Laurent Blum

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Eindrücke vom 1. Mai in Schengen. Foto: Laurent Blum Eindrücke vom 1. Mai in Schengen. Foto: Laurent Blum Eindrücke vom 1. Mai in Schengen. Foto: Laurent Blum Eindrücke vom 1. Mai in Schengen. Foto: Laurent Blum Eindrücke vom 1. Mai in Schengen. Foto: Laurent Blum Eindrücke vom 1. Mai in Schengen. Foto: Laurent Blum Eindrücke vom 1. Mai in Schengen. Foto: Laurent Blum Eindrücke vom 1. Mai in Schengen. Foto: Laurent Blum