von Nathalie Roden

„Du kannst so ungezogen sein, wie du willst, du darfst dich nur nicht erwischen lassen“ – diesen Rat soll Lady Diana ihren Söhnen William und Harry im Laufe ihrer Kindheit mit auf den Weg gegeben haben. Es sei eines ihrer Lebensmottos gewesen, wie Prinz Harry in der Dokumentation „Diana, unsere Mutter: ihr Leben, ihr Vermächtnis“ verrät.



In dem 90-minütigen Film, den der britische Privatsender ITV Ende Juli ausstrahlte, gewähren die Prinzen erstmals Einblick in private Fotoalben und schwelgen dabei in Erinnerungen an ihre Mutter, die sie im Alter von nur 15 und 12 Jahren verloren haben ...