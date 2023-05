Ex star de la télé-réalité, le Luxembourgeois de 28 ans est accusé par le rappeur Booba de proxénétisme et de trafic d’enfants.

L’influenceur Dylan Thiry dans l’œil du cyclone

Ex star de la télé-réalité, le Luxembourgeois de 28 ans est accusé par le rappeur Booba de proxénétisme et de trafic d’enfants.

Par Christophe Nadin

Dylan Thiry n’est pas ménagé ces dernières semaines. L’ancien candidat de „Koh-Lanta“, devenu l’un des influenceurs les plus suivis en francophonie avec pas moins d’1,6 M de followers sur Instagram, est au centre d’un faisceau d’accusations.

Le rappeur Booba, relayé par le Collectif d’Aide Aux Victimes d’Influenceurs (Collectif AVI), a lourdement mis en cause le Luxembourgeois. „A 18 heures, c’est la fin de Dylan Thiry, pour ceux qui l’aimaient il est temps d’aller chez le fleuriste, pour les autres sortez pizzas pop-corn et Heineken, ça va chier!“, a tweeté le 24 avril le Duc de Boulogne, devenu lanceur d’alertes.

Notes vocales accablantes

L’ex star du rap a passé en revue les exactions qu’il reproche au Luxembourgeois avec des extraits sonores où l’on entend Thiry s’exprimer dans les différentes affaires qui lui sont reprochées. D’abord, il l’accuse de proxénétisme. L’influenceur aurait voulu mettre en scène des filles sur MYM, un réseau social d’échanges à caractère érotique, voire pornographique. „On la recrute, on lui fait faire un MYM puis on lui donne 20% alors que moi, j’ai une équipe derrière qui fait monter son MYM à 500.000 abonnés“ peut-on entendre dans l’un de ces enregistrements.

Il est ensuite question de trafic d’enfants. Dylan Thiry a multiplié les voyages humanitaires ces dernières années. Une bonne demi-douzaine. Au Sénégal, en Turquie après le dernier tremblement de terre puis à Madagascar avec son association „Pour nos enfants“.

Et c’est là précisément que lui est reproché ce trafic dans lequel il chercherait à revendre ces enfants en France avec une belle enveloppe à la clef donnée par les parents adoptants. „T’imagines, une petite fille de 3, 4 ou 5 ans à Madagascar. Elle n’a pas de famille. Je dois la faire venir en Europe. Je vais prendre le passeport de n’importe quel pote à moi qui a une fille noire. Lui va faire une déclaration de perte un peu plus tard. Avec ce passeport-là, c’est comme si j’étais venu avec elle à Madagascar et je repars avec elle en Europe.“

De son côté, Thiry n’a pas nié qu’il s’agissait bien de sa voix dans ces extraits. Il a tenté de se défendre mais l’a fait de façon bien peu convaincante. „Ces notes, je les ai envoyées à Sandra, qui était la vice-présidente de mon association et en même temps mon agent. Jamais je n’aurais mis ça sur la place publique. Méfiez-vous de votre entourage!“ Depuis, Sandra a pris ses distances et a porté plainte contre X pour détournement de fonds et abus de confiance.

Ces notes vocales complètement hallucinantes ont soulevé l’indignation en France et ont mis les politiques en émoi. Deux députés ont saisi la justice pour soupçon de trafic d’enfants. Ils sont à la base aussi d’une proposition de loi visant à dénoncer les dérives et les arnaques des influenceurs. Elle est à l’étude au Sénat.

Il est encore un peu tôt pour savoir si Dylan Thiry risque quelque chose tant les lois et les textes internationaux sont complexes sur le sujet. La justice française, elle, n’est pas forcément compétente pour une personne de nationalité luxembourgeoise résidant à Dubaï et commettant ou tentant de commettre des méfaits à Madagascar.

Influencer in Dubai: Flucht ins Paradies Zahlreiche Social-Media-Stars aus hiesigen Breiten zieht es derzeit nach Dubai – zum Arbeiten, Urlauben oder auch zum Leben.

Epais dossiers

En attendant, la réputation de Dylan Thiry en prend un coup. Car c’est une nouvelle affaire qui s’ajoute à un dossier déjà bien épais. L’influenceur s’était déjà retrouvé dans l’œil du cyclone lorsqu’il s’est rendu en Turquie après le tremblement de terre en février dernier. En train de distribuer des denrées alimentaires aux nécessiteux, sa mise en scène avait été jugée indécente par des milliers d’internautes. Des secouristes belges l’ont aussi accusé de se filmer plutôt que de faire des dons ou d’aider les personnes en détresse.

„J’ai créé une cagnotte pour la Turquie mais quand je suis arrivé sur place, je me suis rendu compte que ce n’était pas nécessaire de la partager car il y avait des denrées alimentaires en suffisance, des habits, etc... On me demande 20.000 euros dès que j’arrive. A quel moment faites-vous ce don alors que vous ne connaissez pas encore l’équipe en place? Moi j’appelle ça du racket. Oui, il y a eu des propos déplacés et j’ai même pris un coup“, reconnaît l’influenceur dans une vidéo diffusée sur YouTube.



L’argent des cagnottes est une casserole que Thiry traîne depuis pas mal de temps. Ses détracteurs l’accusent de ne pas dépenser tous ces fonds dans des seuls buts humanitaires.



En outre, on reproche à l’instagrameur des placements de produits suspects (imitation chinoise d’AirPods et gélules anticancer). Contacté par nos soins, il n’a pas donné suite à notre demande d’explication.

