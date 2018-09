Welche kulturellen und gastronomischen Highlights Japan nebst Sushi und Saké noch zu bieten hat, zeigte sich bei einem Event in der Residenz des japanischen Botschafters in Luxemburg.

Kunst und Geschmäcker aus Japan

Manon KRAMP Welche kulturellen und gastronomischen Highlights Japan nebst Sushi und Saké noch zu bieten hat, zeigte sich bei einem Event in der Residenz des japanischen Botschafters in Luxemburg.

Japanische Küche steht derzeit bei Liebhabern schmackhafter und gesunder Kost hoch im Kurs. Doch Japan hat weit mehr zu bieten als Sushi und Saké. Das zeigte sich am Dienstagnachmittag in der Residenz des japanischen Botschafters, wo nebst Gastronomie auch traditionelles Kunsthandwerk und Musik im Mittelpunkt standen. Das Event verstehe sich als "ein Schaufenster der Kultur und der Geschmäcker Japans", sagte Shigeji Suzuki, japanischer Botschafter in Luxemburg, bei der Vorstellung. Hier sind die Programm-Highlights:

17 Einst waren die Lackarbeiten in Maki-e-Technik den Noblen und königlichen Familien Japans vorbehalten ... Foto: Gerry Huberty

Organisiert wurde die Veranstaltung von der japanischen Botschaft und Vertretern der Kawagoe Style Group, einer vor rund 15 Jahren gegründeten Organisation, in der sich sowohl Vertreter aus dem Finanz- und Marketingbereich sowie dem Erziehungswesen wie auch Geschäftsleute, Kulturschaffende und Künstler zusammenfinden. Ihr Anliegen ist es, das Image der rund 45 Kilometer nördlich von Tokio in der Präfektur Saitama gelegenen Stadt Kawagoe zu fördern.

Auch der touristische Aspekt spielt eine Rolle. So ist das historische Kawagoe, das auch Klein-Edo – der alte Name Tokios – genannt wird, dank seiner Straßenzüge mit den historischen Häusern und Läden, seinem Tempel und der Burg ein touristisches Kleinod, das ein anderes, traditionelleres Bild von Japan vermittelt als die Hauptstadt Tokio. Ein weiteres Ziel ist es, weltweit bei wichtigen Veranstaltungen dem Publikum typisch japanisches Kunsthandwerk, Musik und Gastronomie näher zu bringen.