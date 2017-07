(FeMo) - Es kommt nicht alle Tage vor, dass sich ein europaweit anerkannter Koch und eines der besten europäischen Hotels befehden und schließlich trennen. Schon gar nicht, wenn es sich beim Hotel um das auch bei Luxemburgern sehr bekannte Fünf-Sterne-Haus Traube Tonbach in Baiersbronn und beim Koch um den mit drei Sternen dekorierten Harald Wohlfahrt handelt. Wohlfahrt war während Jahrzehnten das Gesicht und das Aushängeschild des Hotels und der gesamten deutschen Spitzengastronomie. Und doch ist es jetzt zur Trennung gekommen.



„Unser Wunsch war zwar immer eine gemeinsame Zukunft mit Harald Wohlfahrt, so wie wir es viele Jahre zusammen geplant hatten – aber Tatsache ist: Wir haben uns im Einvernehmen getrennt.“ Das Zitat stammt aus einer Pressemitteilung, die das Hotel am Wochenende veröffentlichte. Sehr freue man sich auch darüber, dass die Einigung außergerichtlich habe erzielt werden können.

In den vergangenen Wochen war in Deutschland viel über einen Streit zwischen Harald Wohlfahrt und den Besitzern des Hotels Traube Tonbach und des dazu gehörenden Drei-Sterne-Restaurants Schwarzwaldstube geschrieben und spekuliert worden. So wie sich der Sachverhalt heute darstellt, wollte der 61-jährige Wohlfahrt seinen Platz in der Küche der Schwarzwaldstube nicht räumen, obwohl das so vorgesehen gewesen sein soll. Eigentlich hatte bereits Anfang Juli die Amtsübergabe an seinen Nachfolger Torsten Michel stattfinden sollen – das Fest wurde kurzfristig abgesagt.

Koryphäen und Unbekannte

Wohlfahrt gilt in Deutschland seit Jahrzehnten als einer der besten Köche. 25 Mal war „sein Restaurant“, die Schwarzwaldstube, vom Guide Michelin mit drei Sternen ausgezeichnet worden. Nun aber sollte er nicht mehr in der Küche am Herd stehen, sondern den Job eines sogenannten kulinarischen Direktors ausüben. Das missfiel Wohlfahrt, seit Anfang Juli stritten er und die Besitzer des Hotels Traube Tonbach. Zuletzt hatte Wohlfahrt bei einem Gericht einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen seinen langjährigen Arbeitnehmer eingereicht. Zum Verfahren kam es nicht.

Wie tief das Zerwürfnis gewesen sein muss, lässt sich auch aus der jetzt veröffentlichten Pressemitteilung des Hotels herauslesen: „Als Hoteliersfamilie sind wir für jeden in unserem Unternehmen verantwortlich – für die bekannten Koryphäen, genauso wie für die vielen, oft ungesehenen aber fleißigen Mitarbeiter im Hintergrund und unsere jungen Hoffnungsträger. Auch Harald Wohlfahrts Nachfolger, sein langjähriger Stellvertreter Torsten Michel, hat ihm und uns in jungen Jahren seine Karriere anvertraut und ist uns nunmehr seit 14 Jahren verbunden.“