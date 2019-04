Auf der Suche nach einem verlorenen Sinn: Spanische Neurologen und ein Drei-Sterne-Koch verhelfen Menschen ohne Geschmack zu gustatorischen Glücksmomenten.

Kulinarischer Genuss für „Geschmacksblinde"

von Martin Dahms (Madrid)

Jordi Roca hat es vor drei Jahren die Stimme verschlagen. Er kann nur noch flüstern. Jordi ist der jüngste der drei Roca-Brüder, die in Girona, im Nordosten Spaniens, den Celler de Can Roca betreiben, eines der besten Restaurants der Welt. Vor etwa einem Jahr traf er sich mit seinem Kollegen Oriol Blanes, der ihm anvertraute, dass auch er einen kaum vorstellbaren Verlust erlitten hatte: Er könne keine Gerüche und keine Geschmäcke mehr wahrnehmen und finde den Grund dafür nicht. Diese Begegnung brachte ein ungewöhnliches Projekt ins Rollen, das viele Monate später mit der glücklichen Schokoladeverköstigung seinen bisherigen Höhepunkt erlebte: Menschen, die ihren Geschmackssinn eingebüßt hatten, sollte geholfen werden.

Wenn alles metallisch schmeckt, möchte man am liebsten gar nichts essen.



Erinnerungen als Starthilfe

Marissa Calbet ist 56 Jahre alt. Im vergangenen Sommer erhielt die Malerin die Diagnose Dickdarmkrebs mit Metastasen in Leber und Lungen. Ihre Ärzte nahmen den Kampf per Chemotherapie auf. Soweit erfolgreich. „Ich bin optimistisch, im Moment geht’s sehr gut“, erzählt sie. Aber die Medikamente raubten ihr den Geschmackssinn. Und damit den Appetit. „Wenn alles metallisch schmeckt, möchte man am liebsten gar nichts essen.“ Dann schlug ihr die behandelnde Klinik vor, an einem Experiment teilzunehmen. Gemeinsam mit einem guten Dutzend anderer Probanden sollte sie schmecken, riechen, fühlen, hören und sehen.

In Madrid erklärt der Leiter der neurologischen Abteilung des Hospital Clínico San Carlos, Jesús Porta, was das Ziel dieser Versuche war, die er gemeinsam mit Kollegen entwarf und überwachte. Sie wollten wissen, ob es möglich ist, das Geschmacksempfinden für Schokolade wiederherzustellen, indem man die restlichen Sinne und die daran gekoppelten Erinnerungen anregt. „Das ist keine Zauberei, das ist Neurowissenschaft“, sagt Porta. Um gleich hinzuzufügen: „Nun gut, Zauberei ist auch Neurowissenschaft.“



Du glaubst, Wasser zu trinken, und erst nach zwei Sekunden merkst du, dass es Schnaps ist.



„Du riechst nicht mit der Nase und schmeckst nicht mit dem Mund, du riechst und schmeckst mit dem Gehirn“, erklärt Laura López-Mascaraque, Neurowissenschaftlerin am Instituto Cajal und Mitarbeiterin bei diesem Projekt. Der Geschmack ist auf alle anderen Sinne angewiesen, damit sich das Gehirn einen Reim auf das machen kann, was der Mund zu sich nimmt. Ohne den Geruch könnten wir über die Zunge gerade einmal die Grundqualitäten süß, sauer, salzig, bitter und herzhaft wahrnehmen. Aber auch Gehör und Auge essen geschmacksbildender mit, als man sich das vorstellt. Und der Tastsinn sowieso: vor allem der im Mund. Hinzu kommen unsere Erinnerungen und Erwartungen. Porta nennt ein Beispiel: „Du glaubst, Wasser zu trinken, und erst nach zwei Sekunden merkst du, dass es Schnaps ist – das Gehirn hat im Voraus den Geschmack festgelegt.“

Geschmackserlebnis der Kindheit

Diese Bereitschaft des Gehirns, zu schmecken, was es für richtig hält, wollten sich die Forscher zunutze machen. Schokolade schien ihnen der geeignete Versuchsstoff zu sein, weil sie meist mit starken, positiven Emotionen verbunden ist und sie sich in den unterschiedlichsten Formen darreichen lässt. Genau darum ging es bei der ersten Phase des Experiments: herauszufinden, wie die Probanden auf die Schokolade reagierten, wenn sie ihnen flüssig, fest, pulverig, geraspelt, heiß oder kalt angeboten wurde, begleitet von bestimmten Gerüchen und Erinnerungen. Marissa Calbet wurde zum zweiten Teil des Versuchs eingeladen, als eine von sieben Probanden. Sie setzte sich an einen Tisch unter eine zeltartige, in Orangetönen beleuchtete Leinwand. Roca servierte ihr eine flüssige Schokolade, begleitet von einem hauchdünnen Kuchen, wie sie ihn aus ihrer Kindheit kannte – dazu ein Glas Wasser, das nach frisch beregneter Erde roch. Und sie schmeckte. Sie schmeckte die Schokolade – und ihre Kindheit.

Es war nur ein kurzer Moment. Seitdem schmeckt wieder alles metallisch. Von den sieben Teilnehmern, die Rocas individuelle Schokoladeschöpfungen probierten, machten sechs die gleiche Erfahrung. Die Tränen liefen ihnen die Wangen hinab, „eine Tür zum Licht“ hatte sich aufgetan, sagt Roca. So hat sich mit diesem Projekt auch eine Tür für weitere Forschung aufgetan. Jetzt weiß man: Das Gehirn lässt sich zum Genuss verführen, selbst wenn sich der Geschmackssinn dagegen sperrt.