Am Samstag schwebten etliche Luxemburger im Dreivierteltakt über die Tanzfläche der glamourösen Traditionsveranstaltung.

Panorama 29

28. Wiener Ball Luxemburg

Küss die Hand im Cercle Cité

Am Samstag schwebten etliche Luxemburger im Dreivierteltakt über die Tanzfläche der glamourösen Traditionsveranstaltung.

(LW/C.) - Am Samstagabend stand das Cercle Cité in Luxemburg-Stadt ganz im Zeichen des Wiener Walzers. Bei der 28. Ausgabe des Wiener Balls Luxemburg – der seinem berühmten Vorbild, dem Wiener Opernball in Österreich, nacheifert – schwebten etliche Tanzpaare in eleganter Abendkleidung übers Parkett.

Besonders stachen dabei wieder die Jungdamen ins Auge, die gemäß der für sie geltenden Kleiderordnung in eine bodenlange weiße Ballrobe samt ebenso weißer Handschuhe gehüllt waren.

LW-Fotograf Alain Piron mischte sich unter die Gäste des Wiener Balls. Klicken Sie sich durch die besten Bilder des Abends.

29 Tanzende Gäste fegen beim 28. Wiener Ball Luxemburg über das Parkett im Cercle Cité. Foto: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Tanzende Gäste fegen beim 28. Wiener Ball Luxemburg über das Parkett im Cercle Cité. Foto: Alain Piron Unter Anleitung der Choreografen Andreia Gaspar und Guy Rosen (vorne, v.l.n.r.) wurden die Tänzerinnen und Tänzer während zwei Monaten im Walzertanz geschult. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Musikalisches Intermezzo der Violonistin Cathy Heidt mit Klavierbegleitung durch Georges Urwald. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Danièle Wagener, Präsidentin des „Cercle Eric Haas“, gab Erklärungen über die Vereinigung. Foto: Alain Piron Der amerikanische Botschafter in Luxemburg, Thomas Barrett, und Ehefrau Kris schwangen ebenfalls das Tanzbein. Foto: Alain Piron Die traditionelle Mitternachtseinlage bestand aus einer Latin-Dance-Show des internationalen Tanzsportpaars Mateusz Kieszek und Ludivine Brangbour, Finalisten der Europameisterschaft „Latin Professional“. Foto: Alain Piron 28. Wiener Ball Luxembourg im Cercle Cité Luxembourg. Mitternachtseinlage: Lateinamerikanische Tanzsportshow des internationalen Tanzsportpaars Mateusz Kieszek - Ludivine Brangbour, Finalisten der Europameisterschaft Latin Professional. (Foto: Alain Piron) Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Musikalisches Intermezzo der Sängerin Deborah Marinkovic zu Ehren des Luxemburger Dichters Edmond de la Fontaine (Dicks) anlässlich dessen 200. Geburtstags. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Monique Hamilius erläuterte die Arbeit der „Fondation Jean Hamilius Junior“. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron

Zu den Höhepunkten der Charity-Soirée zählten dann auch der Einzug und die Tanzdarbietungen des Jungdamen- und Jungherren-Komitees, das sich seit Mitte Januar auf diesen großen Auftritt vorbereitet hatte, sowie die Aufforderung zum „Alles Walzer“ durch die Choregrafen Andreia Gaspar und Guy Rosen. Die traditionelle Mitternachtseinlage bestand in diesem Jahr aus einer Latin-Dance-Show des internationalen Tanzsportpaars Mateusz Kieszek und Ludivine Brangbour, Finalisten der Europameisterschaft „Latin Professional“.

Zwischendurch wurden die Anwesenden von einer musikalischen Darbietung der Sängerin Deborah Marinkovic, begleitet von Georges Urwald am Klavier, unterhalten – eine Hommage an den Luxemburger Dichter Edmond de la Fontaine (Dicks) anlässlich seines 200. Geburtstags. Für die nötige Energie zum Tanzen sorgte zudem ein Vier-Gang-Galadinner.

Der Erlös des Wiener Balls geht in diesem Jahr an die Fondation Jean Hamilius mit besonderem Fokus auf die Cercle Emile Haas Asbl zur Begleitung junger Erwachsener in psychosozialer Not. Die Eintrittspreise waren von 35 Euro für eine einfache Tanzkarte mit späterem Einlass bis zu 265 Euro für ein VIP-Ticket mit allen Annehmlichkeiten gestaffelt.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.