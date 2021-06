Als die 117 Meter hohen Kolosse in sich zusammenfallen, bleiben die Spieler erstaunt stehen. Die Zuschauer brechen in Applaus aus.

Kühlturmsprengung in England stört Fußballspiel

(SC) - Jahrzehntelang prägten sie das Bild der englischen Stadt Rugeley nördlich von Birmingham - nun gehören sie der Geschichte an: Die vier verbleibenden Kühltürme des ehemaligen Kohlekraftwerks wurden am Sonntagvormittag kontrolliert gesprengt. Seit 2016 stand das Werk bereits still. Nun sollen auf dem Gelände rund 2.300 emissionsarme Wohnhäuser entstehen, betrieben mit Solar- statt Kohleenergie.

In einem Video des Betreibers „Engie Group“ ist zu sehen, wie die rund 117 Meter hohen Türme nach einem lauten Knall in sich zusammenknicken.

Während der Sprengung um kurz nach 11 Uhr Ortszeit fand auf einem nahegelegenen Bolzplatz ein Fußballspiel statt. Als die Kühltürme vom Horizont verschwanden, hielten die Spieler kurz inne, bevor die Zuschauer in Applaus ausbrachen.





