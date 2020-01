Bereits am Freitag - drei Tage vor dem Dreikönigstag - präsentierte der Verband der Bäcker- und Konditorenmeister den größten Königskuchen des Landes im Glasanbau des hauptstädtischen Bahnhofs.

Panorama

Kuchen für Könige

(LW) - Er ist nicht so wertvoll wie Gold, nicht so exotisch wie Weihrauch und sicherlich nicht so gesundheitsfördernd wie Myrrhe. Trotzdem: Auf den Königskuchen will in diesen Tagen niemand verzichten. Vor allem nicht dann, wenn er so schmackhaft und so groß wie das Exemplar ist, das der Verband der Bäcker- und Konditorenmeister am Freitagnachmittag im Glasanbau des Hauptbahnhofs in Luxemburg-Stadt präsentierte.



Neben Alessandra Nonnweiler (CFL) sowie Fernand Etgen (DP) und Léon Gloden (CSV) waren auch Kinder einer Maison relais aus Luxemburg-Pfaffenthal vor Ort, um nicht nur das eindrucksvolle Backwerk zu bestaunen, sondern auch ein wenig davon zu kosten.

Der Kinnekskuch ist ein traditionelles Backwerk, das am 6. Januar, dem Festtag der Heiligen drei Könige (Epiphanias), gebacken wird. Bereits in einer Schrift aus dem 16. Jahrhundert wird der Brauch erwähnt, eine Bohne oder Münze in den Kuchen einzubacken - wer sie findet, ist einen Tag lang König.

Das Rezept in Luxemburg ähnelt dem französischen Gebäck: ein mit einer Marzipanmasse gefüllter Blätterteig. Der deutsche Königskuchen wird traditionell aus Sandteig und mit kandierten Früchten hergestellt. In der Schweiz besteht der Kuchen aus einem süßen Hefeteig.

Auch in Spanien setzt man auf Hefeteig. Dort hat der Kuchen die Form eines Kranzes und wird häufig mit Sahne oder Pudding gefüllt. Hefeteig - ähnlich wie Brioche - kommt auch in Portugal zum Einsatz, verziert mit kandierten Früchten. Wer die im "Bolo Rei" versteckte Figur findet, ist nur bedingt ein König - er muss auch den nächsten Königskuchen kaufen oder backen.