Kristen Wiig: „Meine Frisur war nie bombastisch”

Foto: WBEI. Wonder Woman TM & © DC

Die für ihre Auftritte in der Comedy-Show „Saturday Night Live“ mehrfach mit einem Emmy ausgezeichnete Schauspielerin Kristen Wiig (l.) schlüpft in „Wonder Woman 1984“ in die Rolle der Wissenschaftlerin Barbara Ann Minerva. Sie wird – mit übernatürlichen Kräften ausgestattet – zur Gegenspielerin von Superheldin Wonder Woman (Gal Gadot, r.).