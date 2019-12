Die „Ars Krippana“ in Büllingen, die größte Krippenausstellung Europas, ist auch nach Weihnachten durchaus eine Reise wert.

Krippen: Unterm Baum und im Museum

Michael JUCHMES Die „Ars Krippana“ in Büllingen, die größte Krippenausstellung Europas, ist auch nach Weihnachten durchaus eine Reise wert.

Die Krippe, eine bildliche Darstellung der Geburt Jesu, gehört für viele zu Weihnachten wie der Tannenbaum oder das Weihnachtsgebäck. Sie wird sowohl in Privathaushalten als auch in Gotteshäusern meist nur für wenige Tage oder Wochen im Jahr aufgestellt. Anders dagegen in Büllingen beziehungsweise Hergersberg-Losheim an der deutsch-belgischen Grenze: Dort haben – hervorgehend aus dem Verein der Aachener Krippenfreunde – einige Engagierte mit der „Ars Krippana“ eine Ausstellungsräumlichkeit geschaffen, in der der jahrhundertealten Kunstform des Krippenbaus der ihr zustehende Platz eingeräumt wird.

4 Ein Soldat kniet vor der Heiligen Familie: Ausschnitt aus einer sozialkritischen Krippe von Maria Kohnen. Foto: Joseph Gaspers, Ars Krippana

um weitere Bilder zu sehen. Ein Soldat kniet vor der Heiligen Familie: Ausschnitt aus einer sozialkritischen Krippe von Maria Kohnen. Foto: Joseph Gaspers, Ars Krippana Diorama aus Katalonien: „Anbetung der Hirten“ (1988). Foto: Thomas Leufgen „Weihnachtsnacht in Stavelot“: Krippenszene in einer Fachwerkscheune. Die Figuren tragen Ardennen- und Eifeltrachten. Foto: Thomas Leufgen Diorama „Tagesanbruch zu Weihnachten in Andorra“ (1988). Foto: Thomas Leufgen

Auf rund 2 500 Quadratmetern finden hier große und kleine Werke aus vielen Ländern Platz. Ergänzt wird die Dauerausstellung durch Sonderexponate, wie etwa derzeit eine große 3D- Installation, basierend auf dem Gemälde „Volkszählung zu Bethlehem“ von Pieter Bruegel d.Ä.. Weitere Informationen unter www.arskrippana.net.