Nach ersten Erkenntnissen hatten starke Winde das Schiff vom Kurs abgebracht.

Dominikanische Republik

Kreuzfahrtschiff „Norwegian Escape“ auf Grund gelaufen

Nach ersten Erkenntnissen hatten starke Winde das Schiff vom Kurs abgebracht.

Schrecksekunde für fast 5.000 Menschen an Bord: Beim Verlassen des Hafens von Puerto Plata in der Dominikanischen Republik lief das Kreuzfahrtschiff „Norwegian Escape“ am Montag auf Grund – und konnte erst nach mehreren Stunden wieder flott gemacht werden.

Nach ersten Erkenntnissen hatten starke Winde das Schiff vom Kurs abgebracht. Eine Gefahr für die 3.000 Touristen und 1.600 Mann starke Besatzung habe nicht bestanden, so Marinechef Ramón Betances Hernández. Auch wurden keine Schäden am Schiff gemeldet, so die örtliche Hafenverwaltung.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.