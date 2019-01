Beliebter, fitter, schöner – der Erfolgsdruck, der durch die sozialen Netzwerke angeheizt wird, geht an vielen nicht spurlos vorbei: Mädchen leiden wegen ihrer Social-Media-Nutzung doppelt so häufig an Depressionen wie Jungen.

Krank geklickt

von Corinne Plaga

„Ich habe ständig durch Facebook und Instagram gescrollt“: Dass soziale Netzwerke einen negativen Einfluss auf ihre psychische Gesundheit hatten, merkte Shannon McLaughlin erst später. Heute kann die 18-Jährige, die schon in frühen Jahren an Depressionen und Angstzuständen litt, offen über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen und somit auch anderen Betroffenen helfen. „Die traurige Wahrheit ist, dass die meisten Leute in den sozialen Netzwerken fast nur positive Dinge über ihr Leben teilen. Negatives kommt gar nicht vor.“ Das habe dazu geführt, dass sie sich zunehmend schlechter gefühlt habe, erzählte die junge Frau dem britischen „Guardian“.

11 000 Jugendliche befragt

„Warum geht es anderen so gut und mir nicht?“, ist eine Frage, die sich angesichts der steigenden Social-Media-Nutzung viele junge Menschen stellen dürften. Ob es jedoch einen Zusammenhang zwischen Depressionen und der Nutzung sozialer Netzwerke wie Facebook, WhatsApp und Instagram gibt, war bisher umstritten. Eine Studie des University College London hat sich intensiv mit der Problematik beschäftigt und kommt zum Schluss, dass Social Media einen erheblichen Einfluss auf die seelische Gesundheit Jugendlicher hat. Auffällig ist, dass Mädchen deutlich öfter an Depressionen leiden als Jungen. Für die Untersuchung im Rahmen der britischen „Millennium Cohort Study“, die sich mit der langfristigen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen befasst, wurden fast 11 000 14-Jährige befragt.

Laut den Ergebnissen leiden Mädchen doppelt so häufig an Depressionen im Zusammenhang mit der Social-Media-Nutzung wie ihre männlichen Altersgenossen. „Bei Mädchen hat sich gezeigt, dass eine häufigere tägliche Nutzung von sozialen Netzwerken zu einer schrittweisen Erhöhung der Depressionsanzeichen führt“, so Yvonne Kelly, Professorin und Studienleiterin am University College London.

Ansätze zum Gegensteuern

Britische Gesundheitsexperten und Politiker fordern die Social-Media-Konzerne nun auf, die Nutzungsdauer für junge Menschen auf ihren Plattformen zu begrenzen. Doch das entspräche genau dem Gegenteil des Geschäftsmodells der Firmen, die darauf abzielen, dass Mitglieder so viel Zeit wie möglich auf den Plattformen verbringen. Infrage kommt laut Experten auch eine Art Besteuerung der Konzerne, um die Behandlung der Jugendlichen, die an Depressionen, Angstzuständen oder Essstörungen leiden, finanziell zu unterstützen.

Allerdings wird angesichts der vielen Forderungen an die großen Social-Media-Firmen auch Kritik laut, dass man nicht allein soziale Netzwerke für den Anstieg der psychischen Erkrankungen verantwortlich machen sollte. Depressionen und ähnliche Krankheiten seien das Ergebnis komplexer Faktoren, meint unter anderem die Jugendpsychologin Nihara Krause. Täglicher Stress und familiäre Probleme könnten ebenso dazu beitragen.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Studien, die sich mit der Nutzung von sozialen Netzwerken und dem Auftreten von Depressionen beschäftigt haben und keinen Zusammenhang feststellen konnten. Einige Untersuchungen kommen sogar zum Schluss, dass soziale Netzwerke einen positiven Einfluss auf Menschen mit depressiven Symptomen haben. Doch eine Studie, die schon 2017 in Deutschland durchgeführt wurde, weist darauf hin, dass soziale Netzwerke bei einigen Menschen Depressionen, Neid und Stress auslösen können. Die „Jagd nach Likes und Anerkennung“ erzeuge einen hohen Druck. Eine andere Untersuchung besagt, dass vor allem der passive Social-Media-Konsum problematisch sei.

Ohne Smartphone ins Bett

Kelly, die die neuen Studienergebnisse mitveröffentlicht hat, zieht neben den Plattformen auch Eltern in die Verantwortung. Familien sollten sich darüber Gedanken machen, wann und wie oft es sinnvoll sei, soziale Netzwerke zu nutzen. Kinder und Jugendliche sollten ihre Smartphones auch nicht unbedingt immer mit ins Bett nehmen.

„Soziale Netzwerke sind kein Ersatz für konkrete Erfahrungen und schon gar nicht für Freundschaften“, sagte der Kinderarzt Remo Largo. Virtuelle Kontakte sind seiner Ansicht nach keine Beziehungen. „Selbst auf 500 Facebook-Freunde ist kein Verlass, wenn man in Not ist. In echten Beziehungen muss man sich um die anderen bemühen, lernt die anderen mit ihren Stärken und Schwächen kennen, man lernt, Konflikte auszutragen und Verantwortung für sich und die anderen zu übernehmen. Im besten Fall entstehen daraus Freundschaften.“



Details der Studie Ausschlaggebend für die Förderung von Depressionen durch Social Media sind folgende Faktoren: Nutzungsdauer: Mädchen verbringen mehr Zeit mit Instagram, Facebook und Co. als gleichaltrige Jungen. 40 Prozent der Mädchen nutzen soziale Netzwerke mehr als drei Stunden täglich. Bei den Jungen sind es 20 Prozent. Selbstbewusstsein: 75 Prozent der befragten 14-jährigen Mädchen, die an Depressionen leiden, haben ein geringes Selbstbewusstsein, sind unglücklich mit ihrem Aussehen und weisen Schlafdefizite (weniger als sieben Stunden Schlaf) auf. Mobbing: 35,6 Prozent der Mädchen mit Depressionen wurden bereits Opfer von Online-Mobbing. Bei Jungen betrifft es 17,4 Prozent. Schlafstörungen: Benachrichtigungen auf den Smartphones beeinträchtigen den gesunden Schlaf.

