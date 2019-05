Krach über Kirchberg

Vorbereitungen für den Nationalfeiertag: Am Montagmittag flogen einige Militärmaschinen über die Avenue John F. Kennedy.

(mij) - In diesem Jahr ist alles ein wenig anders. Der Nationalfeiertag wird zwar wie gewohnt am 23. Juni begangen – doch die Militärparade diesmal nicht durch die Innenstadt, sondern – aufgrund der Tram-Baustelle – durch Kirchberg ziehen.



5 Eine Airbus A400M überflog gestern bei der "himmlischen" Generalprobe die Avenue John F. Kennedy Foto: Chris Karaba

Damit beim großen Festereignis auf der Avenue John F. Kennedy in knapp einem Monat auch alles tadellos über die Bühne geht, fand am Montagmittag über den glänzenden Bank- und EU-Palästen nach einem Testflug in der vergangenen Woche die Generalprobe mit einigen Militärflugzeugen statt.



Angekündigt waren Überflüge in niedriger Höhe einer Lockheed C-130 Hercules, eines Airbus A400M sowie einer McDonnell Douglas KC-10.