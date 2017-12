von Ümit Yoker (Lissabon)

Die Bäume am Weg nach Coruche sehen aus, als seien sie ohne Hose aus dem Haus gegangen. Ihre Stämme sind nackt, die Rinde setzt erst bei den Ästen wieder an. Sie recken gleichsam ihre bekleideten Arme in die Höhe, wie um sich für das Missgeschick zu entschuldigen. Auf die Korkeichen hat jemand Ziffern aufgemalt: manchmal eine Drei, dann wieder eine Fünf oder eine Neun.

Der Nationalbaum Portugals

Die Nummern stehen für das Jahr, in dem der Baum das letzte Mal geschält wurde ...