Konviktsgaart: Gelungene Überraschung

Angehörige von Bewohnern der Senioreneinrichtung "Konviktsgaart" haben sich für die dortigen Mitarbeiter ein besonderes Dankeschön überlegt.

(Sch) - Vielerorts bekommen sie aktuell einiges an Respekt für ihre Arbeit: Menschen in Pflegeberufen. Angesichts der Corona-Pandemie stehen sie vor schwierigen Herausforderungen und gehen jeden Tag bis an ihre Grenzen. Um ihre Dankbarkeit auszudrücken, haben sich Angehörige der Bewohner der Senioreneinrichtung „Konviktsgaart“ eine Überraschung überlegt. Sie entfalteten ein Banner mit der Aufschrift „Merci Héros Konviktsgaart“ (Danke an die Helden des Konviktsgaart). Daneben überreichten sie den Verantwortlichen ein symbolisches Superhelden-Cape.

Foto:Chris Karaba

Auch Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) und Sozial-Schöffe Maurice Bauer (CSV) sprachen dem gesamten Team des Altenheims ihren Dank aus. Dieses habe seit Beginn der Pandemie „hervorragende Arbeit“ geleistet.



Neben dem Cape und dem drei Meter großen Banner bedankten sich die Familien der Bewohner auch mit eigens gefertigten Dankeskarten, in denen die außergewöhnliche Arbeit des Personals in Pandemiezeiten hervorgehoben wurde. Obwohl sich die Arbeit verdoppelt, wenn nicht gar vervierfacht habe, versuchten die Angestellten ihr Bestes zu geben, um die Ängste und die Traurigkeit der Bewohner und ihrer Familien zu lindern, heißt es darin. „Uns fehlen die Worte, um unsere Dankbarkeit auszudrücken. Ihr seid unsere Helden.“

