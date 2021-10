Am 31. Oktober fängt die Winterzeit an; die Uhr wird zurückgedreht. Eigentlich sollte die Zeitumstellung in der EU längst abgeschafft sein. Passiert ist bisher allerdings noch nichts.

Frage des Wochenendes

Kommt das Ende der Zeitumstellung doch?

