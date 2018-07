Diese Dusche kostete einige Tausend Pfund. Bei Englands 1:0-Treffer im WM-Halbfinale kannte der Jubel im fernen London einfach keine Grenzen. Die Ernüchterung sollte bald folgen.

Kollektive Bierdusche im Hyde-Park

(dpa) - Diese Dusche kostete einige Tausend Pfund. Bei Englands 1:0-Treffer von Kieran Trippier im WM-Halbfinale von Moskau kannte der Jubel im fernen London einfach keine Grenzen, und für die Fans der Three Lions gab es kein Halten mehr.



Als der Freistoß in bester David-Beckham-Manier im Netz des kroatischen Tores am Mittwochabend einschlug, warfen Tausende im Hyde-Park ihre Becher einfach in die Luft und berauschten sich an einer kollektiven Bierdusche. Das Video wurde binnen kürzester Zeit zum Durchläufer.



Ein User reagierte prompt beim Ausgleich der Kroaten durch Ivan Perisic: Als Reaktion darauf ließ er das Video einfach rückwärts laufen.Was nachdem zweiten kroatischen Tor passierte, und wie die Briten sich mit der Niederlage arrangierten, ist nicht überliefert.