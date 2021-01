Körpersprache: Ich sehe das, was du nicht sagst

Bestsellerautor Thorsten Havener spricht im Interview über laute und leise Körpersprache und Kommunikation in Zeiten der Maskenpflicht.

Interview: André Wesche

Spätestens seit seinem internationalen Bestseller „Ich weiß, was du denkst“ zählt Mentalkünstler Thorsten Havener zu den führenden Experten auf dem Gebiet der Körpersprache. In seinem neuen Buch „Ich sehe das, was du nicht sagst“ lässt der 48-jährige die Leser an seinen faszinierenden Erkenntnissen und Methoden teilhaben.

Thorsten Havener, als Familienvater müssen Sie ein ziemlicher Albtraum sein, oder?

Ich hoffe nicht ...