Royale Stimmung auf dem größten Volksfest des Landes: Am Donnerstagabend trafen sich zur "Journée des reines" Weinköniginnen und andere "gekrönte Häupter" aus Luxemburg und der Großregion auf dem Glacisfeld.

Panorama 9

Königinnen auf der Schueberfouer

Royale Stimmung auf dem größten Volksfest des Landes: Am Donnerstagabend trafen sich zur "Journée des reines" Weinköniginnen und andere "gekrönte Häupter" aus Luxemburg und der Großregion auf dem Glacisfeld.

(LW) - Die Besucher der Schueberfouer staunten am Donnerstagabend nicht schlecht: Auf dem Glacisfeld versammelten sich einige junge Damen in edlen Roben, mit Krönchen und Scherpen, um einen gemeinsamen Streifzug über das Volksfest zu unternehmen. Sie waren geladen zur traditionellen "Journée des reines", die erstmals im Jahr 2000 in den Fouer-Kalender aufgenommen wurde und den Wein-, Bier- und Schönheitsköniginnen aus der gesamten Region die Möglichkeit bietet, unter Volksfestatmosphäre Gespräche über die Aufgaben und Erlebnisse während ihrer Regentschaft zu führen.



Hier die schönsten Aufnahmen der "Journée des reines":



9 Foto: Lex Kleren

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren