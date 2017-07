von Helmut Steuer (Stockholm)

Am heutigen Dienstag, dem 4. Juli, wird Königin Sonja 80 Jahre alt. Und viele Norwegerinnen und Norweger werden ihre Fähnchen in Rot, Blau und Weiß schwenken, wenn die als Sonja Haraldsen geborene Monarchin auf dem Balkon des Schlosses in Oslo die Glückwünsche ihrer Landsleute entgegennehmen wird.

Es wird trotz des runden Geburtstags nur eine verhältnismäßig kleine Feier geben, denn das richtig große Fest fand bereits im Mai statt. Damals wurden die Geburtstage von König Harald (etwas verspätet) und von Königin Sonja (etwas verfrüht), wie bereits häufiger geschehen, mit einer gemeinsamen Feier begangen. Viele Vertreter europäischer Königshäuser waren zu den Feierlichkeiten angereist, darunter Großherzog Henri, Großherzogin Maria Teresa und das erbgroßherzogliche Paar.

Nicht standesgemäße Braut

Die Monarchin wird als Tochter von Dagny und Karl August Haraldsen geboren. Ihre Eltern betreiben ein Konfektionsgeschäft und Sonja lernt nach der mittleren Reife den Schneiderberuf in Oslo. Ihre Eltern haben ihren Weg bis zu diesem Zeitpunkt vorbestimmt: Sonja soll den Konfektionshandel einmal übernehmen.



Doch alles kommt ganz anders, denn der frühe Tod ihres Vaters ändert den weiteren Werdegang. Statt in das Geschäft einzusteigen, geht sie nach Lausanne und lässt sich in Sozialwissenschaften, Modedesign und Buchhaltung ausbilden. Zurück in Oslo studiert sie Kunstgeschichte und Sprachen.

Sonja stammt aus einer gut situierten Familie und wächst im noblen Osloer Stadtviertel Vinderen auf. Auf der Party eines gemeinsamen Freundes lernt sie 1959 Kronprinz Harald kennen. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, sagt sie später einmal. Doch es soll noch weitere neun Jahre dauern bis sie sich endlich das Jawort geben können.

In den Sechzigerjahren gilt es in Norwegen als unmöglich, dass der Thronfolger sich mit einer Bürgerlichen einlässt. Haralds Vater, König Olav V., ist gegen die nicht standesgemäße Liaison seines Sohnes – ebenso wie weite Teile der Regierung. „Die Monarchie geht in Auflösung“, warnt die damalige Justizministerin.

Doch Harald gibt nicht auf und kämpft um seine Liebe. Mit Erfolg, denn nachdem klar wird, dass der Kronprinz an seiner Sonja unter allen Umständen festhalten wird, lenken Regierung und schließlich auch König Olav ein. Am 29. August 1968 führt ein glücklicher Harald seine Sonja in der Kathedrale zu Oslo vor den Traualtar. „Es gab Zeiten, in denen wir die Hoffnung verloren hatten, dass König Olav jemals einer Heirat zustimmen würde“, beschreibt Königin Sonja später einmal die lange Zeit des Wartens.

Am 17. Januar 1991 stirbt König Olav im Alter von 87 Jahren. Harald übernimmt den Thron von seinem Vater, Sonja erhält den Titel der Königin und engagiert sich seitdem für Kriegsflüchtlinge. Nebenbei unterstützt sie ihren Mann bei seiner zumeist repräsentativen Rolle.

Mehr Zeit für eigene Interessen

Ebenso wie Harald ist auch Sonja begeisterte Seglerin. Außerdem liebt sie das Wandern und Skifahren. Seit ihre beiden Kinder, Prinz Haakon und Prinzessin Märtha Louise, erwachsen sind und eigene Familien gebildet haben, hat die stets zurückhaltend wirkende Monarchin mehr Zeit für ihre Interessen, allen voran die Kunst.



Außerdem lässt sie es sich nicht nehmen, mit den fünf Enkelkindern zu spielen. „Meine Frau kann nicht stillsitzen“, beschrieb König Harald seine Sonja auf der gemeinsamen Geburtstagsfeier im Mai. Dass er aber auch mächtig stolz auf sie ist, daran ließ er keinen Zweifel aufkommen.